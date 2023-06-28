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Суровикин заранее знал о планах Пригожина начать мятеж в России, - NYT

28 июня, 2023 среда
09:58
Мир

В США считают, что заместитель командующего оккупационными войсками Сергей Суровикин заранее знал о планах главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина устроить мятеж в России

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников, ознакомленных с разведданными.

По их словами, в Вашингтоне сейчас пытаются выяснить, помогал ли Суровикин Пригожину спланировать мятеж против российских властей.

Отмечается, что есть признаки того, что другие российские генералы поддерживали попытку Пригожина сменить руководство министерства обороны России. Нынешние и бывшие официальные лица США считают, что Пригожин не приступил бы к восстанию, если бы не верил в помощь.

Теперь Путин должен решить, верит ли он в помощь Суровикина Пригожину, и как на это ответить. Пока, говорят аналитики, господин Путин, похоже, намерен положить мятеж исключительно на господина Пригожина.

Американские чиновники предполагают, что союз между Сергеем Суровикиным и Евгением Пригожиным мог бы объяснить, почему Пригожин до сих пор жив.

Устранение Суровикина, которого в США считают более компетентным и безжалостным, чем других членов российского командования, несомненно пошло бы в пользу начавшей контрнаступление Украины.

Мятеж Пригожина в России

В течение нескольких месяцев между финансистом ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и министерством обороны РФ продолжался конфликт, однако ситуация резко обострилась вечером 23 июня.

Тогда российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Предводитель вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников идут на Москву после того, как руководство России не выполнило требование выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ЧВК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Однако вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности руководителя ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевые лагеря: "За сутки мы прошли - не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови. Сейчас настал тот момент , когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита российская кровь - с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".

Впоследствии Пригожин и его бойцы покинули штаб Южного военного округа России. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня президент РФ Владимир Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ дал бойцам ЧВК Вагнера три варианта будущих действий.

Евгений Пригожин заявил, что главной целью мятежа было "не допустить уничтожения ЧВК Вагнера, а не устранения власти в стране" и назвал его "маршем справедливости". Он также утверждает, что наступление на Москву остановилось, поскольку наемники "не хотели проливать много крови".

27 июня Федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ПИК Вагнера Евгений Пригожин.

А в минобороны РФ утверждали , что вагнеровцы передадут тяжелую технику регулярной армии России.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

Подробнее о ходе событий во время мятежа вагнеровцев читайте по ссылке .

Россия
США
Вагнергейт
Мятеж Вагнера
Евгений Пригожин
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