Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Тот стиль ведения боевых действий, которые нам будет пытаться навязать Суровикин, не приведет к коренным изменениям ситуации на фронте. С другой стороны, конечно, он будет делать все, чтобы изменить тактику войны РФ против Украины. За последние два дня общий замысел россиян заключался в том , чтобы подавать систему ПВО Украины. Они считали, что смогут перенасытить нашу ПВО и процент сбитых ракет уменьшится", - пояснил Киричевский

Эксперт считает, что Суровикин может стать последним командующим оккупационными войсками РФ в Украине.

"Также они очень хотят нанести больший ущерб нашей энергетической инфраструктуре, чтобы соответственно проще запускать фейки, например, о наступлении из Беларуси. К тому же россияне, во время ракетных обстрелов нашей территории, пытались изобразить наступление на фронтах. То есть они пытаются навязать Украине сценарий ведение боевых действий в Сирии. Именно поэтому Суровикин и подошел Путину. Однако вполне вероятно, что он станет последним командующим оккупационными войсками РФ в Украине", - добавил он.

В субботу, 8 октября 2022 года, российский министр обороны Сергей Шойгу сменил ответственного за проведение "специальной военной операции" (СВО) против Украины

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb