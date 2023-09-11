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Суровикин получил новое назначение после отставки с должности командующего воздушно-космическими силами РФ, - ISW

11 сентября, 2023 понедельник
05:58
Война с Россией

Российский генерал Сергей Суровикин получил новую должность после увольнения с поста командующего воздушно-космическими силами России

Об этом пишет Институт изучения войны .

Американские аналитики пришли к выводу, что бывший командующий воздушно-космическими силами России Сергей Суровикин, освобожденный после мятежа ЧВК Вагнера, стал главой координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при совете министров обороны стран СНГ.

Несколько малоизвестных и местных российских СМИ 10 сентября сообщили, что совет министров обороны СНГ единогласно проголосовал за назначение Суровикина главой комитета по противовоздушной обороне. Отмечается, что российский генерал будет отвечать за надзор за функционированием объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ.

Большинство массовых и связанных с Кремлем пропагандистских СМИ не сообщали о новом назначении Суровикина и вообще не упоминали о нем после того, как 23 августа президент России Владимир Путин уволил генерала с должности командующего ВКС.

"Переход Суровикина на руководящий пост в СНГ согласовывается с предыдущими российскими моделями перемещения опальных и неэффективных командиров на периферийные должности, далекие от Украины, без полного увольнения их из российской армии", - подытожили в ISW.

Что известно о Суровикине

Генерал Сергей Суровикин с начала октября 2022 года возглавлял оккупационные войска РФ в Украине. В январе его отстранили от этой должности. Суровикина также называют "генерал Армагеддон" из-за его преступных приказов бомбардировать Сирию.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на чиновников США, знакомых с разведданными, написало, что Суровикин заранее знал о планах Пригожина начать мятеж против военного руководства России . Теперь власти США пытаются выяснить, не помогал ли Суровикину планировать мятеж.

Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал публикацию издания и заявил, что это "спекуляция".

"Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, кривотолков и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров", - сказал он.

После неудачного бунта лидера вагнеровцев Пригожина СМИ сообщили, что Суровикина арестовали. В сети писали, что он якобы поддержал Пригожина, хотя российский генерал записал видео, где призвал вагнеровцев остановиться.

Командующего воздушно-космическими войсками России, заместителя командующего российскими войсками в Украине генерала Сергея Суровикина могли арестовать после неудачного мятежа финансиста ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, информировало 29 июня Financial Times.

Дочь Суровикина Вероника в комментарии одному из российских пропагандистских СМИ опровергла арест генерала.

По данным британской разведки, информация об аресте Суровикина пока не подтверждена .

22 августа появилась информация, якобы российского генерала Сергея Суровикина уволили с должности командующего ВКС РФ, однако он остается в распоряжении Минобороны России.

Недавно стало известно, что после гибели Евгения Пригожина генерала Сергея Суровикина отпустили , он остается офицером, однако больше не имеет военных перспектив.

Владимир Путин
російська армія
Вагнергейт
Мятеж Вагнера
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