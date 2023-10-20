Суровикин больше не возглавляет Воздушно-космические силы РФ: СМИ назвали преемника

Об этом сообщают российские пропагандистские издания "РИА Новости", "URA.RU" и "ТАСС".

По данным источника, генерал-полковник Виктор Афзалов стал новым командующим воздушно-космическими силами России вместо генерала армии Сергея Суровикина.

Виктор Афзалов родился в 1968 году. Он был начальником расчета отделения боевого управления группы зенитных ракетных дивизионов корпуса ПВО, дослужился до начальника штаба – первого заместителя командующего армиями ВВС и ПВО.

В октябре 2022 года генерала Суровикина назначили командующим оккупационными войсками в Украине, а в должности главка ПКС его подменил первый заместитель - Виктор Афзалов.

Что известно о судьбе Суровикина

Генерал Сергей Суровикин с начала октября 2022 года возглавлял оккупационные войска РФ в Украине. В январе его отстранили от этой должности. Суровикина также называют "генерал Армагеддон" из-за его преступных приказов бомбардировать Сирию.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на чиновников США, знакомых с разведданными, написало, что Суровикин заранее знал о планах Евгения Пригожина начать мятеж против военного руководства России . Теперь власти США пытаются выяснить, не помогал ли Суровикину планировать мятеж.

Пресссекретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал публикацию издания и заявил, что это "спекуляция".

После неудачного мятежа лидера вагнеровцев Пригожина СМИ сообщили, что Суровикина арестовали. В сети писали, что он якобы поддержал главаря ПИК "Вагнера", хотя российский генерал записал видео, где призвал вагнеровцев остановиться.

29 июня издание Financial Times информировало, что Суровикина могли арестовать после неудачного мятежа Пригожина. Дочь генерала в комментарии одному из российских пропагандистских СМИ опровергла арест.

По данным британской разведки, информация об аресте Суровикина пока не подтверждена .

22 августа появилась информация, якобы российский генерал Сергей Суровикин уволен с должности командующего ПКС РФ, однако он остается в распоряжении минобороны России.

Недавно стало известно, что после гибели Евгения Пригожина генерала Сергея Суровикина отпустили , он остается офицером, однако больше не имеет военных перспектив.

6 сентября в Госдуме РФ заявили, что Суровикину обрели новую должность в СНГ.

Позже американские аналитики пришли к выводу, что бывший командующий воздушно-космическими силами России Сергей Суровикин, освобожденный после мятежа НДС Вагнера, стал главой координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при совете министров обороны стран СНГ.