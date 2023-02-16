Сурков заявил, что при разработке Минских соглашений не рассчитывал на их выполнение

Об этом он рассказал в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, пишут РосСМИ.

Опубликованное интервью состоит из четырех вопросов, на которые бывший помощник президента РФ отвечает либо да, либо нет. На вопрос о том, планировал ли во время работы над Минскими соглашениями Сурков то, что они будут выполнять, он ответил отрицательно.

В то же время представитель президента РФ Дмитрий Песков сказал РБК, что Кремль планировал заставить Киев выполнять соглашения, а сам такого намерения не имел.

"Естественно основная задача была – все-таки заставить Киев выполнить взятые на себя обязательства. Сейчас мы понимаем, что никто этого не собирался делать. Поэтому лучше подробно уточнять у Суркова, что он имел в виду", – сказал Песков.