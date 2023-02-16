Сурков заявил, что при разработке Минских соглашений не рассчитывал на их выполнение
Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков признался, что при разработке Минских соглашений не планировал, что Россия будет их выполнять
Об этом он рассказал в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, пишут РосСМИ.
Опубликованное интервью состоит из четырех вопросов, на которые бывший помощник президента РФ отвечает либо да, либо нет. На вопрос о том, планировал ли во время работы над Минскими соглашениями Сурков то, что они будут выполнять, он ответил отрицательно.
В то же время представитель президента РФ Дмитрий Песков сказал РБК, что Кремль планировал заставить Киев выполнять соглашения, а сам такого намерения не имел.
"Естественно основная задача была – все-таки заставить Киев выполнить взятые на себя обязательства. Сейчас мы понимаем, что никто этого не собирался делать. Поэтому лучше подробно уточнять у Суркова, что он имел в виду", – сказал Песков.
- В 2021 году Сурков говорил, что Украину "можно вернуть только силой".
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