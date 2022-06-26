Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Понимаете, какая история, Сурков Путина обманул, потому что обещал Путину в Нормандском формате, что будут одобрены подписанные Минские соглашения. После того, как уже все было готово, и прямо там на месте с лица Путина уже обтекало, тогда Зеленский сказал – нет". И Путин побежал в туалет, так сказать, собирать экскременты, и судьба Суркова была решена. А дальше вопрос времени" – объяснил Невзлин .



Леонид Невзлин отметил, что Козак – это совсем другое дело, потому что он заменил Суркова и пытался найти мирное решение, чтобы не было войны, а это известно из проверенных многих источников.



"Казак не принес Путину Минские соглашения в этом или измененном формате. И Казак оказался в ситуации, когда не может дать Путину то, что тот хочет, тогда пришел вопрос войны. Хотя Козак был против войны, потому что он человек неагрессивный, в общем-то нормальный. Конечно, что он, как и все, он вынужден был поддержать на Совете Безопасности президента. У Козака осталось отдельное мнение, а его структуры были переданы более агрессивному путиноиду - преемнику, как я его называю - господину Кириенко" - рассказал общественный деятель.



Невзлин заметил, что Кириенко готов говорить и делать что угодно, не обращая внимания ни на что, только быть рядом с президентом и быть его надежной опорой. А потом, может быть, и преемником.



"Конечно, Кириенко человек более значимый. И то, что он согласился взять на себя роль гауляйтера оккупированных территорий , говорит только о том, что он пользуется абсолютным доверием Путина. Поэтому готов идти, как угодно далеко, в поддержке Путина. Без сомнения, как человек рациональная, он имеет свое видение на будущее с Путиным или после Путина, или в связи с Путиным, и я прекрасно понимаю, что Кириенко может быть оценен Путиным и Юрием Ковальчуком, как карта, которая в худшей ситуации позволит сесть за стол переговоров, поскольку у него есть элементы демократического прошлого и другие элементы, которые могут помочь Западу посмотреть на него другими глазами, чем на Путина и других возможных преемников», – высказал мнение Невзлин .



Леонид Невзилин отметил, что ранее силовой блок был очень против Кириенко, а сейчас очевидно, что уже поддерживает его, именно ФСБ в первую очередь. Соответственно есть определенная договоренность; не важно то ли это превратится в наследственность, то ли это будет заместитель президента по основным вопросам.



"Путин – это человек, который всего боится, никуда не ездит, сидит в бункере или ездит с огромным количеством охраны. Ему нужен такой альтер эго, которому он полностью доверяет и который едет туда, куда должен был бы ехать Путин, по правилам игры". В Мариуполь, Херсон или Донецк Путин не поедет, потому что страшно, а Кириенко поедет… Вот, собственно, в этом и судьба Кириенко, второго такого у них нет, поэтому Кириенко оказался в нужное время на нужном месте и, без сомнения, он сильнее за Суркова, Володина и всех других сторонников этой позиции, которые были до него», – подчеркнул Невзлин .

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