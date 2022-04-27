Суркисы с плакатом "Остановите Путина" сфотографировались на матче "Боруссия" – "Динамо"

Об этом сообщает Twitter-издание Zorya Londonsk.



Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис и совладелец клуба и депутат от ОПЗЖ Григорий Суркис посетили очередной матч столичного клуба в благотворительном турне по Европе.



26 апреля "Динамо" встречалось в Дортмунде с "Боруссией". Киевляне победили немцев со счетом 3:2, а братьев Суркисов успели сфотографировать на трибунах с плакатом "Стоп Путин".

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