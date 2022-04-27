Суркисы с плакатом "Остановите Путина" сфотографировались на матче "Боруссия" – "Динамо"
Братья Суркисы сфотографировались на благотворительном матче "Боруссия" – "Динамо" с плакатом "Остановите Путина"
Об этом сообщает Twitter-издание Zorya Londonsk.
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис и совладелец клуба и депутат от ОПЗЖ Григорий Суркис посетили очередной матч столичного клуба в благотворительном турне по Европе.
26 апреля "Динамо" встречалось в Дортмунде с "Боруссией". Киевляне победили немцев со счетом 3:2, а братьев Суркисов успели сфотографировать на трибунах с плакатом "Стоп Путин".
- 13 апреля официальный Instagram-профиль "Динамо" положительно отреагировал на арест лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.
- 20 апреля президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что его брат, нардеп от ОПЗЖ Григорий Суркис находится в Украине .
- 2 апреля Григорий Суркис был задержан на пограничном пункте пропуска Краковец.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.93
Покупка 30.93Продажа 32.01
-
EUR
Покупка 33.03Продажа 34.4
- Актуальное
- Важное