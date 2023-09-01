Суркисы приняли решение по Луческу после вылета "Динамо" из еврокубков
Румынский специалист Мирча Луческу останется главным тренером киевского "Динамо"
Об этом сообщает авторитетный футбольный проект "ТаТоТаке".
По информации источника, руководство "Динамо" окончательно приняло решение не прекращать сотрудничество с Мирчей Луческу. Перед румынским специалистом была поставлена задача выиграть УПЛ.
Однако Луческу может покинуть "Динамо". Румына уволят из клуба, если посреди сезона станет понятно, что у киевлян уже нет шансов на чемпионство.
Луческу возглавляет "Динамо" с 2020 года. В минувшем сезоне киевляне заняли в премьер-лиге четвертое место. Контракт румынского тренера истекает летом 2024 года.
- В четверг, 31 августа, киевское "Динамо" уступило турецкому "Бешикташу" в ответном матче плей-офф квалификации Лиги конференций и вылетело из еврокубков.
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