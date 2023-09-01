Суркисы приняли решение по Луческу после вылета "Динамо" из еврокубков

Об этом сообщает авторитетный футбольный проект "ТаТоТаке".

По информации источника, руководство "Динамо" окончательно приняло решение не прекращать сотрудничество с Мирчей Луческу. Перед румынским специалистом была поставлена задача выиграть УПЛ.

Однако Луческу может покинуть "Динамо". Румына уволят из клуба, если посреди сезона станет понятно, что у киевлян уже нет шансов на чемпионство.

Луческу возглавляет "Динамо" с 2020 года. В минувшем сезоне киевляне заняли в премьер-лиге четвертое место. Контракт румынского тренера истекает летом 2024 года.