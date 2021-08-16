Суркис заинтриговал фанатов новыми трансферами "Динамо"

Об этом сообщает "Профутбол Digital".

По словам Суркиса, "Динамо" еще может подписать новых игроков в летнее трансферное окно.

"Возможно, наша трансферная кампания еще не закончилась. Давайте будем оценивать ее после 3-4 месяцев, потому что новички еще не готовы. Шкурину еще надо набирать. Надеюсь, что в следующей игре мы увидим его на поле. Поэтому же Кулача надо привыкнуть к игры "Динамо". Подписание до конца окна? Возможно, кто-то пойдет, возможно, кого-то подпишем. Всякое может быть ", - сказал Игорь Суркис.



В летнее трансферное окно "Динамо" усилилось четырьмя игроками. По 1,7 млн евро киевляне приобрели форварда Эрика Рамиреса, бесплатно подписали лучшего бомбардира прошлого сезона УПЛ Владислава Кулача, арендовали форварда Илью Шкурина в ЦСКА и купили в "Колоса" вингера Дениса Антюх за 126 тыс. евро.

14 августа в товарищеском матче киевское "Динамо" с разгромным счетом проиграл миланскому "Интеру".