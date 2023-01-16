Суркис впервые прокомментировал информацию о переходе Цыганкова в испанский клуб
Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что "Динамо" ведет переговоры с испанской "Жироной" о переходе Виктора Цыганкова
Об этом сообщает Fanday.net.
"Ведутся переговоры", - ответил Суркис на просьбу прокомментировать информацию о возможном трансфере Цыганкова в "Жирону".
Таким образом, он подтвердил информацию L'Esportiu de Catalunya о том, что лидер "Динамо" может перейти в каталонский клуб уже в январе. В таком случае киевляне смогут получить финансовую компенсацию за футболиста. Если трансфер будет осуществлен летом, динамовец достанется испанцам бесплатно, поскольку станет свободным агентом.
Контракт Виктора Цыганкова с "Динамо" рассчитан до лета 2023 года.
В нынешнем сезоне он сыграл за киевлян 23 матча, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач. На счету 25-летнего футболиста 43 матча и 7 голов за сборную Украины.
"Жирона" по итогам 17-ти туров чемпионата Испании занимает в турнирной таблице 11-ю позицию.
- 14 января сообщалось, что Виктор Цыганков договорился о переходе в "Жирону".
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