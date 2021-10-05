Суркис спрогнозировал, когда решится судьба "Динамо" в Лиге чемпионов
Президент "Динамо" Игорь Суркис спрогнозировал, когда решится судьба киевского клуба в Лиге чемпионов
Об этом сообщает "Чемпион".
По словам Суркиса, именно в двух матчах с "Барселоной" будет определена дальнейшая судьба "Динамо" в еврокубках.
"Что касается поражения от "Баварии", то нет непобедимых команд. "Бавария" проиграла в этом туре чемпионата. А скоро нас ждут матчи с "Барселоной", где, я думаю, вообще все решится в нынешних еврокубках для нас. Будем мы в Лиге чемпионов играть дальше или в Лиге Европы. или вообще вылетим", - сказал президент "Динамо.
Во 2-м туре ЛЧ "Динамо" проиграло "Баварии" 0:5 и с 1 очком занимает третье место в группе E. Мюнхенцы имеют 6 пунктов и возглавляют турнирную таблицу.
Португальская "Бенфика", которая во 2-м туре переиграла в Лиссабоне испанскую "Барселону" 3:0, с 4 баллами идет второй. Каталонцы не имеют ни одного очка и идут последними.
В 3-м туре, 20 октября, "Динамо" сыграет в гостях против "Барселоны". "Баварию" ждет встреча с "Бенфикой" Романа Яремчука.
- Напомним, 29 сентября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" уступило со счетом 0:5 мюнхенской "Баварии.
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- Вингер "Баварии" Лерой Сане заявил, что когда забивал "Динамо" гол ударом с фланга в матче Лиги чемпионов, даже не пробивал по воротам.
- 4 октября голкипер Георгий Бущан и защитник Илья Забарный подписали новые контракты с киевским "Динамо".
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