Суркис спрогнозировал, когда решится судьба "Динамо" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает "Чемпион".



По словам Суркиса, именно в двух матчах с "Барселоной" будет определена дальнейшая судьба "Динамо" в еврокубках.



"Что касается поражения от "Баварии", то нет непобедимых команд. "Бавария" проиграла в этом туре чемпионата. А скоро нас ждут матчи с "Барселоной", где, я думаю, вообще все решится в нынешних еврокубках для нас. Будем мы в Лиге чемпионов играть дальше или в Лиге Европы. или вообще вылетим", - сказал президент "Динамо.



Во 2-м туре ЛЧ "Динамо" проиграло "Баварии" 0:5 и с 1 очком занимает третье место в группе E. Мюнхенцы имеют 6 пунктов и возглавляют турнирную таблицу.



Португальская "Бенфика", которая во 2-м туре переиграла в Лиссабоне испанскую "Барселону" 3:0, с 4 баллами идет второй. Каталонцы не имеют ни одного очка и идут последними.



В 3-м туре, 20 октября, "Динамо" сыграет в гостях против "Барселоны". "Баварию" ждет встреча с "Бенфикой" Романа Яремчука.

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