Суркис сообщил, кому готов доверить "Динамо"

Об этом сообщает YouTube-канал "Бомбардир".



По словам Суркиса, если кто-то из трио Сергей Ребров, Андрей Шевченко или Александр Шовковский готовы тратить свои средства на "Динамо", то могут стать президентом этого клуба.



"Доверить "Динамо"? Реброву, Шовковскому, Шевченко. Если бы у них было желание тратить свои средства", – сказал Игорь Суркис.

25 января президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что не рассматривал Андрея Шевченко как кандидата на должность главного тренера.

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