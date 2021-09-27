Суркис раскритиковал работу тренера сборной Украины Петракова
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис раскритиковал работу и.о. главного тренера сборной Украины Александра Петракова
Об этом Суркис сообщил в эфире программы " Большой футбол ".
По словам Суркиса, сборная Украины провалила отбор на ЧМ-2022, а Александру Петракову не хватает тренерской мудрости.
"Считаю, что провальный отбор на ЧМ. Так, с Францией сыграли хорошо, но потеряли свои очки в других матчах. А потом обвиняют игроков " Динамо ". Не вызывайте их в сборную тогда. Такого при Шевченко не было. Если не готов игрок, то не включайте в заявку. Это мудрость тренера. Не нужно выносить это на публику. Сегодня оскорбили Караваева, а завтра другого игрока. Малиновский, я считаю, ведущий футболист. Нужно договариваться с ним ", - сказал президент " Динамо " Игорь Суркис.
- Напомним, 5 сентября Александр Петраков признался, что у него возникло недоразумение с хавбеком Русланом Малиновским.
- 13 сентября Александр Петраков заявил, что полузащитник Руслан Малиновский отказался играть против Чехии.
- 15 сентября футболист сборной Украины Руслан Малиновский обнародовал заявление относительно своего конфликта с главным тренером команды Александром Петраковым.
- 17 сентября и.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков обнародовал список игроков для октябрьских матчей , в нем нет Малиновского.
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