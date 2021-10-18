Суркис предложил Ярмоленко завершить карьеру в "Динамо"
Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил о возможном возвращении в киевский клуб нападающего Андрея Ярмоленко
Об этом Игорь Суркис сообщил журналистам YouTube-канала "ТаТоТаке".
По словам Суркиса, между ним и Ярмоленко нет договоренности, но он готов предоставить форварду возможность завершить карьеру в "Динамо".
"Такой договоренности нет. Это зависит от обеих сторон. Если у Андрея будет желание, я с удовольствием предоставлю ему возможность завершить карьеру в родном клубе. С огромным уважением отношусь к тому, что он сделал для "Динамо", и считаю его очень порядочным человеком", - сказал президент "Динамо" Игорь Суркис.
Андрей Ярмоленко провел в "Динамо" более 10 лет карьеры. Сыграл 340 матчей, забил 137 голов и отдал 90 ассистов. В 2017 году перешел в дортмундскую "Боруссию" за 25 млн евро, а затем переехал в "Вест Хэм" за 20 млн.
В этом сезоне на счету Ярмоленко всего 206 минут игры за "Вест Хэм" во всех турнирах.
- В июле сообщалось, что английский "Вест Хэм" готов продать украинского форварда Андрея Ярмоленко за 2 млн фунтов.
- 13 октября футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко вышел на 99-е место среди бомбардиров национальных команд в истории.
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