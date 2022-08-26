Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

По словам Суркиса-младшего, в Украину отказываются ехать иностранные футболисты.

"Ни у одной украинской команды сейчас нет возможности приобрести качественное усиление. В Украину просто отказываются ехать иностранцы. Честь и хвала нашему тренеру, который в 77 лет, несмотря на все рекомендации отложить идею возвращения команды в Украину, не только настоял на нашем возвращении, но и показал своим примером, что такое любовь и честь! Он работает с нашими питомцами, с украинскими футболистами и одним поляком. И этим составом мы снова выйдем на поле и снова будем бороться, чтобы радовать наших болельщиков", - сказал президент "Динамо" Игорь Суркис.

"Динамо" этот еврокубковый сезон проведет в Лиге Европы. Киевляне сыграют против французского "Ренна", турецкого "Фенербахче" и кипрского "АЭК Ларнака".

В летнее трансферное окно "Динамо" не купило ни одного футболиста. Киевский клуб покинули Назарий Русин (прим. – Transfermarkt сообщает о 250 тыс. евро), Гео Цитаишвили (100 тыс. евро). Бесплатно ушел Беньямин Вербич.

23 августа "Динамо" проиграло "Бенфике". Команда Мирчи Луческу вылетела из Лиги чемпионов и продолжит выступления на групповом раунде Лиги Европы.

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