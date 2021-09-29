Суркис пожаловался, что из-за Луческу не может купить в "Динамо" новых футболистов

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на YouTube-канал "Бомбардир".



По словам президента "Динамо" Игоря Суркиса, он хочет купить новых игроков, но Луческу отказывает.



"Надо воспитывать поколение бойцов, своих футболистов. Подчеркиваю - своих футболистов. Тратить деньги на украинских футболистов, вкладывать деньги в украинских футболистов. И тогда сборная и клубы будут. Это мое мнение. Луческу очень доволен работой с украинскими футболистами. Разговоры о том, что мы не хотим кого-то купить ... В большей степени мы наоборот - хотим купить, а он этого не хочет. Ему нравится работать с футболистами, которые есть, он с ними работает ", - сказал Суркис.

Матч "Бавария" - "Динамо" состоится сегодня в Мюнхене и начнется в 22:00. Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию игры .

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