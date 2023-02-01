Суркис пообещал отдать на ВСУ часть средств по трансферу Забарного
Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал переход Ильи Забарного к "Борнмуту" и пообещал, что отдаст часть заработанных средств на ВСУ
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
"Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших ВСУ, которые ежедневно совершают настоящие подвиги. Именно ВСУ позволили нашей стране выстоять, а нашему футболу существовать и постепенно восстанавливаться. Мы в большом долге перед украинскими военными. Безусловно, часть средств, полученных "Динамо", будет направлена в поддержку ВСУ. Помимо того, мы планируем проведение благотворительного матча с "Борнмутом", который позволит собрать дополнительные средства для гуманитарных инициатив клуба", - сказал президент "Динамо" Игорь Суркис.
20-летний Илья Забарный является воспитанником "Динамо". В нынешнем сезоне он сыграл за киевлян 25 матчей. На счету защитника 24 матча за сборную Украины. Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 млн. евро.
"Борнмут" занимает в чемпионате Англии 18 место.
В премьер-лиге выступают три украинских футболиста - Александр Зинченко играет за "Арсенал", Михаил Мудрик - за "Челси", а Виталий Миколенко - за "Эвертон".
- 31 января центральный защитник киевского "Динамо" Илья Забарный перешел в английский "Борнмут".
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