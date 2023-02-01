Суркис пообещал отдать на ВСУ часть средств по трансферу Забарного

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

"Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших ВСУ, которые ежедневно совершают настоящие подвиги. Именно ВСУ позволили нашей стране выстоять, а нашему футболу существовать и постепенно восстанавливаться. Мы в большом долге перед украинскими военными. Безусловно, часть средств, полученных "Динамо", будет направлена в поддержку ВСУ. Помимо того, мы планируем проведение благотворительного матча с "Борнмутом", который позволит собрать дополнительные средства для гуманитарных инициатив клуба", - сказал президент "Динамо" Игорь Суркис.

20-летний Илья Забарный является воспитанником "Динамо". В нынешнем сезоне он сыграл за киевлян 25 матчей. На счету защитника 24 матча за сборную Украины. Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 млн. евро.

"Борнмут" занимает в чемпионате Англии 18 место.

В премьер-лиге выступают три украинских футболиста - Александр Зинченко играет за "Арсенал", Михаил Мудрик - за "Челси", а Виталий Миколенко - за "Эвертон".

31 января центральный защитник киевского "Динамо" Илья Забарный перешел в английский "Борнмут".

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