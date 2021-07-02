Суркис опроверг информацию о солидной компенсации от УЕФА за травму Беседина на Евро-2020

Об этом сообщает "Фокус".



По словам Суркиса, УЕФА возместит только заработную плату.



"Есть регламентные нормы. УЕФА берет на себя зарплату футболиста до момента его возвращения на поле. А вот эти сплетни, что платят 20 тыс. в день - это все не соответствует действительности. Если через 28 дней футболист не восстановился после повреждения, УЕФА выплачивает его зарплату. Поверьте мне, я бы лучше сам заплатил любые деньги, только чтобы Беседин был здоров и помогал нашей команде. Некоторые люди преподносят эту ситуацию таким образом, что "Динамо" на этом что-то заработает. Мы скорбим, нам важнее футболист, чем любые деньги ", - сказал Игорь Суркис.

Согласно правилам УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций), "Динамо" получит денежную компенсацию за травму Беседина. Она предусмотрена в случаях, когда футболист, получивший травму в матче турнира под эгидой УЕФА, выбывает на срок свыше 28 дней.

Артем Беседин травмировался в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. 25-летний игрок уже прибыл в Киев, где прошел углубленное обследование. По словам врача "Динамо" Андрея Шморгуна, у форварда значительное повреждение коленного сустава. По предварительной информации, нападающему принадлежит консервативное лечение. Срок восстановления - около шести месяцев.

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