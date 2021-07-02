Суркис опроверг информацию о солидной компенсации от УЕФА за травму Беседина на Евро-2020
Президент "Динамо" Игорь Суркис опроверг информацию, что УЕФА будет платить 20 тыс. евро в день, пока Артем Беседин не восстановится от травмы
Об этом сообщает "Фокус".
По словам Суркиса, УЕФА возместит только заработную плату.
"Есть регламентные нормы. УЕФА берет на себя зарплату футболиста до момента его возвращения на поле. А вот эти сплетни, что платят 20 тыс. в день - это все не соответствует действительности. Если через 28 дней футболист не восстановился после повреждения, УЕФА выплачивает его зарплату. Поверьте мне, я бы лучше сам заплатил любые деньги, только чтобы Беседин был здоров и помогал нашей команде. Некоторые люди преподносят эту ситуацию таким образом, что "Динамо" на этом что-то заработает. Мы скорбим, нам важнее футболист, чем любые деньги ", - сказал Игорь Суркис.
Согласно правилам УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций), "Динамо" получит денежную компенсацию за травму Беседина. Она предусмотрена в случаях, когда футболист, получивший травму в матче турнира под эгидой УЕФА, выбывает на срок свыше 28 дней.
Артем Беседин травмировался в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. 25-летний игрок уже прибыл в Киев, где прошел углубленное обследование. По словам врача "Динамо" Андрея Шморгуна, у форварда значительное повреждение коленного сустава. По предварительной информации, нападающему принадлежит консервативное лечение. Срок восстановления - около шести месяцев.
- Напомним, 29 июня сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы.
- 30 июня стало известно, что травмирован Артем Беседин больше не сыграет на Евро-2020.
- 1 июля сообщалось, что УЕФА платить "Динамо" 20 тыс. евро за каждый день восстановления форварда сборной Украины Артема Беседина от травмы, которую он получил на Евро-2020.
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