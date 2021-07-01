Суркис определился с суммой, за которую готов продать голкипера Бущана
Киевское "Динамо" готово продать голкипера Георгия Бущана за сумму не менее $ 15 млн
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на "Динамо Киев Inside".
По информации источника, президент "Динамо" Игорь Суркис понимает, что Бущан привлек внимание европейских клубов к себе благодаря яркой игре на Евро-2020. Руководство киевлян не будет продавать украинца за сумму, которая меньше чем $ 15 млн.
В прошлом сезоне Георгий Бущан провел 41 матч, 19 отстоял "на ноль", пропустил 38 голов. Transfermarkt оценивает 27-летнего украинском в 5 млн евро, его контракт с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2023 года.
Украинец показывает яркую игру на Евро-2020 и стал настоящим любимцем болельщиков благодаря своим сейвам.
- 8 июня сообщалось, что киевское "Динамо" готово продать голкипера Георгия Бущана за 15 млн евро.
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