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Главная Спорт Суркис назвал Шевченко заоблачную цену на лидера "Динамо"

Суркис назвал Шевченко заоблачную цену на лидера "Динамо"

13 ноября, 2021 суббота
21:56
Спорт

"Динамо" требует от итальянского "Дженоа" за своего футболиста Виталия Миколенко 20 млн евро

Об этом сообщает Calcio Style.

По информации издания, новый главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко хочет видеть в команде левого защитника "Динамо" Виталия Миколенко. Однако трансфер оказался под вопросом, поскольку владелец киевского клуба Игорь Суркис не хочет отпускать футболиста менее чем за 20 млн евро.

Итальянский клуб не готов платить за игрока сборной Украины такие деньги и попытается договориться с "Динамо" об аренде футболиста.

Андрей Шевченко на прошлой неделе подписал с "Дженоа" контракт до конца сезона 2023/24. В должности главного тренера украинец сменил Давида Баллардини, под руководством которого команда скатилась на 17-е место в чемпионате Италии.

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чемпионат Италии
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