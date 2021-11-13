Суркис назвал Шевченко заоблачную цену на лидера "Динамо"

Об этом сообщает Calcio Style.

По информации издания, новый главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко хочет видеть в команде левого защитника "Динамо" Виталия Миколенко. Однако трансфер оказался под вопросом, поскольку владелец киевского клуба Игорь Суркис не хочет отпускать футболиста менее чем за 20 млн евро.

Итальянский клуб не готов платить за игрока сборной Украины такие деньги и попытается договориться с "Динамо" об аренде футболиста.

Андрей Шевченко на прошлой неделе подписал с "Дженоа" контракт до конца сезона 2023/24. В должности главного тренера украинец сменил Давида Баллардини, под руководством которого команда скатилась на 17-е место в чемпионате Италии.

Напомним, 7 ноября Андрей Шевченко возглавил итальянский футбольный клуб "Дженоа".

9 ноября стало известно, что украинский тренер хочет пригласить в "Дженоа" футболистов сборной Украины Александра Зинченко и Виталия Миколенко.

10 ноября Андрей Шевченко сформировал тренерский штаб в итальянском футбольном клубе "Дженоа".

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