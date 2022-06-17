Суркис назвал, кто является "самым большим злом" в футболе

Об этом сообщает " Бомбардир ".

По словам Суркиса, есть такие агенты, которые стремятся испортить карьеру футболиста.

"Я знаю разных агентов, не буду называть фамилии. Русскоязычные, например, работающие в Германии. Они пытаются звонить даже футболистам первой команды. Переманивают, еще там что-то. Чтобы вы понимали, самое большое зло в футболе – это агенты. Мало того, есть профессиональные агенты, а есть те, которые хотят только заработать легкие деньги. Ну, и испортить карьеру игрока", – сказал президент "Динамо" Игорь Суркис.

6 мая главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу заявил, что хочет, чтобы война в Украине как можно скорее закончилась.

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