Суркис назвал, кто является "самым большим злом" в футболе
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что агенты – это самое большое зло в футболе
Об этом сообщает " Бомбардир ".
По словам Суркиса, есть такие агенты, которые стремятся испортить карьеру футболиста.
"Я знаю разных агентов, не буду называть фамилии. Русскоязычные, например, работающие в Германии. Они пытаются звонить даже футболистам первой команды. Переманивают, еще там что-то. Чтобы вы понимали, самое большое зло в футболе – это агенты. Мало того, есть профессиональные агенты, а есть те, которые хотят только заработать легкие деньги. Ну, и испортить карьеру игрока", – сказал президент "Динамо" Игорь Суркис.
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