Суркис "напугал" итальянский клуб ценой на футболиста сборной Украины

Об этом сообщает Il Romanista .

По информации издания, "Рома" ищет замену травмированному Леонардо Спинаццоле и уже контактировала с "Динамо" по поводу трансфера Виталия Миколенко.

Отмечается, что президент "Динамо" Игорь Суркис хочет получить за левого защитника больше 15 млн евро, однако "Рома" не готова заплатить такую ​​сумму и сторонам пока не удалось договориться.

Transfermarkt оценивает 22-летнего Виталия Миколенко в 17 млн ​​евро.

В прошлом сезоне украинец сыграл за киевский клуб 36 матчей, забил забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.