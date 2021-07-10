Суркис "напугал" итальянский клуб ценой на футболиста сборной Украины
"Динамо" отказалось продавать украинского защитника Виталия Миколенко в итальянскую "Рому" за 15 млн евро
Об этом сообщает Il Romanista .
По информации издания, "Рома" ищет замену травмированному Леонардо Спинаццоле и уже контактировала с "Динамо" по поводу трансфера Виталия Миколенко.
Отмечается, что президент "Динамо" Игорь Суркис хочет получить за левого защитника больше 15 млн евро, однако "Рома" не готова заплатить такую сумму и сторонам пока не удалось договориться.
Transfermarkt оценивает 22-летнего Виталия Миколенко в 17 млн евро.
В прошлом сезоне украинец сыграл за киевский клуб 36 матчей, забил забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
- 9 июля сообщалось, что итальянский "Дженоа" договорился с киевским "Динамо" о трансфере Владислава Супряги.
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