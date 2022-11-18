Суркис и Шуфрич покидают состав НОК Украины
Депутаты запрещенной партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Григорий Суркис и Нестор Шуфрич покинут состав НОК Украины
Об этом сообщает НОК Украины.
Отмечают, что оба мужчины уже обратились с соответствующими заявлениями к новому президенту НОК Украины Вадиму Гутцайту.
- 17 ноября стало известно, что новый президент НОК Украины стал Вадим Гутцайт. Также в состав НОК вошли Григорий Суркис и Нестор Шуфрич.
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