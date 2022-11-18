Об этом сообщает НОК Украины.

Отмечают, что оба мужчины уже обратились с соответствующими заявлениями к новому президенту НОК Украины Вадиму Гутцайту.

17 ноября стало известно, что новый президент НОК Украины стал Вадим Гутцайт. Также в состав НОК вошли Григорий Суркис и Нестор Шуфрич.