Суркис через 8 лет решил вернуть Милевского в "Динамо"

Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.



По информации источника, президент "Динамо" Игорь Суркис в ближайшие дни планирует встретиться с Артемом Милевским и обсудить потенциальное сотрудничество. Каким направлением сможет заниматься в клубе экс-футболист, станет известно по итогам встречи.

Последним клубом 36-летнего Артема Милевского был "Минай". После завершения прошедшего сезона он стал свободным агентом, но так и не смог найти новую команду.



Милевский в 2000 году сменил белорусское гражданство на украинское. С 2002 по 2013 год выступал за киевское "Динамо". Также играл за хорватские "Хайдук" и "Сплит", российский "Тосно", румынскую "Конкордию", венгерскую "Кишварду", турецкий "Газиантепспор" и белорусское "Динамо" из Бреста.



За сборную Украины сыграл 50 матчей и забил 8 голов.

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