Супругу Семенченко вызвали на допрос из-за дела о "хищении" средств благотворительного фонда батальона "Донбасс"

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Завтра (5 ноября – ред.) меня вызывают на допрос в СБУ на пер. Аскольдовый, 3а. Уверена, следователь вручит ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Все мои показания у них уже есть, потому что дело рассматривалось и Нацполицией в 2016, и военной прокуратурой в 2017 году", – написала она.



Справка: Благотворительный фонд помощи батальона "Донбасс", руководителем которого является Дмитрий Кичук, занимается помощью военнослужащим 46-го отдельного батальона специального назначения "Донбасс-Украина" и семьям военнослужащих, которые получили ранения или умерли во время выполнения своих обязанностей по защите Отечества.



Напомним, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении супруге Семена Семенченко, которая якобы украла со счетов "Благотворительного фонда батальона "Донбасс" 150 тысяч грн и потратила их на собственные нужды, не связанные с деятельностью организации.

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