Супруги Зеленских почтили Небесную сотню
В 30-ю годовщину Независимости Украины президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память Героев Небесной Сотни
Об этом сообщает пресс служба Офиса президента.
Супруги установило лампадки к кресту на Аллее Героев Небесной Сотню, на месте гибели участников Революции Достоинства.
Зеленский почтили минутой молчания память тех, кто отдал свою жизнь за свободу и достоинство украинский в 2013-2014 годах.
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