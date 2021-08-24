Супруги Зеленских почтили Небесную сотню

Об этом сообщает пресс служба Офиса президента.



Супруги установило лампадки к кресту на Аллее Героев Небесной Сотню, на месте гибели участников Революции Достоинства.



Зеленский почтили минутой молчания память тех, кто отдал свою жизнь за свободу и достоинство украинский в 2013-2014 годах.

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