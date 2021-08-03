Супруги Гейтсы официально закончили процесс развода, - Reuters

Об этом сообщает Reuters .



Развод официально состоялся 2 августа.



Детали соглашения о разделе активов неизвестны. Оно предусматривает договоренность о раздельном проживании.



Согласно документам, которые имеются в суде, никто из них не будет платить алименты.

4 мая Гейтс и его жена Мелинда заявили о разводе. Они отметили, что продолжат работу в своем, одном из крупнейших в мире, благотворительном фонде.