Супруги Гейтсы официально закончили процесс развода, - Reuters
Один из самых богатых людей мира Билл Гейтс и его жена Мелинда официально развелись
Об этом сообщает Reuters .
Развод официально состоялся 2 августа.
Детали соглашения о разделе активов неизвестны. Оно предусматривает договоренность о раздельном проживании.
Согласно документам, которые имеются в суде, никто из них не будет платить алименты.
- 4 мая Гейтс и его жена Мелинда заявили о разводе. Они отметили, что продолжат работу в своем, одном из крупнейших в мире, благотворительном фонде.
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