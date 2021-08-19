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Супруги Байденов вакцинируются в третий раз

19 августа, 2021 четверг
22:14
Мир Джо Байден

19 августа президент США Джо Байден заявил, что намерен получить третью дозу вакцины от коронавируса

Об этом президент США Джо Байден заявил телеканалу ABC News .

"Мы получим бустерные дозы", - сказал Байден.

Президент вместе с первой леди Джилл Байден сделают прививки третьей дозой вакцины от коронавируса не раньше 20 сентября.

С 20 марта жители США смогут сделать прививку третьей дозой вакцины от коронавируса.

Программа начнет работать, несмотря на то, что до сих пор миллионы американцев не получили даже первую дозу. Также многие страны в мире имеют проблемы с вакцинами и ждут поставки.

ВОЗ призвала богатые страны отложить прививку третьей дозой, пока во всем мире не вакцинируют больше людей.

Байдену 78 лет. Первую прививку ему сделали препаратом BionTech / Pfizer в декабре прошлого года, когда кампания по вакцинации в США только была запущена. Вторую дозу он получил 11 января перед инаугурацией.

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Джо Байден
США
Коронавирус
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