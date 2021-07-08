Суперзвезда НБА станет пятым миллиардером среди спортсменов в мире
Состояние американского баскетболиста НБА Леброна Джеймса в 2021 году достигнет $1 млрд
Об этом сообщает Forbes .
По подсчетам издания, в 2021 году игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Лейкерс" заработает $95,4 млн, в том числе - $64 млн от рекламных контрактов. Это абсолютный рекорд для игроков НБА и самый высокий показатель в истории американских командных видов спорта.
Благодаря этому общий заработок Джеймса за карьеру достигнет $1 млрд, из которых $700 млн он получил вне баскетбольной площадки.
Леброн Джеймс станет пятым долларовым миллиардером среди спортсменов. Он присоединится к американскому гольфисту Тайгеру Вудсу, боксеру из США Флойду Мейвезеру и двум футболистам - португальцу Криштиану Роналду и аргентинцу Лионелю Месси.
36-летний Леброн Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА. Он четыре раза признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным баскетболистом финальной серии плей-офф.
- 12 мая стало известно, что Конор МакГрегор заработал за год $180 млн и стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии Forbes.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.15
Покупка 27.15Продажа 27.39
-
EUR
Покупка 32.02Продажа 32.44
- Актуальное
- Важное