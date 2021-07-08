Суперзвезда НБА станет пятым миллиардером среди спортсменов в мире

Об этом сообщает Forbes .

По подсчетам издания, в 2021 году игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Лейкерс" заработает $95,4 млн, в том числе - $64 млн от рекламных контрактов. Это абсолютный рекорд для игроков НБА и самый высокий показатель в истории американских командных видов спорта.

Благодаря этому общий заработок Джеймса за карьеру достигнет $1 млрд, из которых $700 млн он получил вне баскетбольной площадки.

Леброн Джеймс станет пятым долларовым миллиардером среди спортсменов. Он присоединится к американскому гольфисту Тайгеру Вудсу, боксеру из США Флойду Мейвезеру и двум футболистам - португальцу Криштиану Роналду и аргентинцу Лионелю Месси.

36-летний Леброн Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА. Он четыре раза признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным баскетболистом финальной серии плей-офф.