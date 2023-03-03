Это кандидат в ВККС Константин Красовский. Он успешный адвокат. И имеет чудесную семью. В частности, тещу, обеспечивающую ему комфортную жизнь. В 2014 году Константин Красовский жил в ее квартире, о чем забыл упомянуть в своей декларации. А уже через три года, в 2017-м, наконец-то приобрел собственную. Недвижимость на Оболонской набережной в столице обошлась кандидату в Высшую квалифкомиссию судей в два с половиной миллиона гривен. Интересно, что накануне покупки – больше миллиона подарила… теща. По-видимому, устала жить со взрослыми детьми под одной крышей. Но интересно, откуда у пенсионерки такие деньги? Объясняет председатель ВО "Автомайдан" Екатерина Бутко:

“Такие подарки от тещ, родителей и всех других родственников обычно вызывают внимание и общественности, и членов Комиссии. Так можно показать средства, которые у тебя нет: ты просто декларируешь это как подарок какого-то родственника, которого не будут проверять”.

У Константина Красовского есть влиятельные друзья. С 1995 по 2003 год он работал юристом в компании бывшего председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергея Козьякова. Там же свою карьеру начинал и впоследствии ответственный за судебную реформу замглавы Администрации Президента Алексей Филатов. Который, можно предположить, и привел Красовского на должность руководителя Главного департамента правовой политики АП, которую Красовский занимал с декабря 2014 по сентябрь 2019 года. Вот как объяснил эти контакты сам Константин Красовский на собеседовании:

- Господин Филатов был заместителем руководителя Администрации Президента, который занимался правовой и судебной реформой, я был руководителем Главного департамента правовой политики.

– То есть ваши отношения ограничиваются рабочими?

– Не совсем. Мы работали вместе в юридической фирме в конце 90-х годов.

Судебная реформа, за которую тогда отвечал Константин Красовский, по мнению эксперта Катерины Бутко, провалилась:

“Красовский был человеком, причастным к созданию провалившейся ВККС. На мой взгляд, назначение таких людей в новую ВККС будет выглядеть очень странным, потому что эти люди, которые были условно у власти, имели возможность провести эту реформу гораздо раньше. Но так как она была такой, какой она была, мы вынуждены вот уже 9-й год быть без судебной реформы”.

В 2017 году Константин Красовский встречался с новоназначенным судьей Верховного Суда Иваном Мищенко. Тогда журналистам Радио Свобода Мищенко объяснил свой визит «общением с людьми, работающими в Совете по вопросам судебной реформы». Объяснение вызывает сомнение в достоверности, поскольку в то время Мищенко не являлся членом Совета судебной реформы. В то время как он является заместителем председателя Конкурсной комиссии по отбору кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей, членом которой стремится стать Константин Красовский. Интересно, какие отношения увязывают члена комиссии с претендентом?

Очевидно, что у Константина Красовского успешная карьера. Он очень известный в юридических кругах специалист, кандидат юридических наук, магистр публичного администрирования, руководитель практики GR и конституционного права Юридической группы LCF и преподаватель Киево-Могилянской академии. Так что можем предположить, что его профессиональная консультация стоит немало. Но, несмотря на все эти регалии, кандидат в Высшую квалификационную комиссию судей за 8 месяцев 2021 года, согласно декларации, заработал 60 с половиной тысяч гривен. То есть - чуть больше 7 тысяч гривен в месяц. Не очень правдоподобно, - утверждает председатель ВО "Автомайдан" Катерина Бутко:

“Для адвоката, для известного адвоката такой заработок смешон. Как же он жил на 7 тысяч гривен?

Мы позвонили Константину Красовскому и поинтересовались и относительно круговой поруки на его карьерном пути, и суперумения жить впроголодь. Константин Красовский ответил, что на самом деле его доходы были больше. А также отметил, что сейчас находится на военной службе и попросил нашу редакцию прислать ему официальный информационный запрос со всеми интересующими нас вопросами.

К моменту выхода программы в эфир ответа от Красовского мы так и не получили. Надеемся, уважаемая Комиссия подробно изучит все факты биографии этого кандидата в ВККС и примет по нему справедливое решение.

А это кандидат в Высшую квалифкомиссию судей Элла Катаева, судья Одесского окружного административного суда. Почему она участвует в конкурсе – объясняет так:

“Чтобы для себя не оставить сомнений, что достойна выполнять функции члена уважаемой Комиссии. Мой 19-летний опыт судов первых инстанций общей и административной юстиции дал мне подробное понимание, как работает система изнутри”.

Давайте посмотрим подробно на опыт и добропорядочность претендентки в ВККС Эллы Катаевой. Вот, например, у нее тоже есть суперсила. Может находиться в нескольких местах одновременно. Находясь в командировках, на обучении, проведении семинаров, Элла Катаева приняла в целом 187 судебных решений. При этом на собеседовании кандидат ответила членам Комиссии, что не знает, как это прокомментировать, поскольку это невозможно.

И действительно, какая-то магия. Или нарушение закона. Впрочем, вероятно, не единственное. Вопреки законодательству Элла Катаева занимала должность заместителя председателя суда четыре раза подряд. В 2017 году, за несколько месяцев до истечения очередного срока, в суде провели собрание судей, на котором прекратили полномочия Катаевой по ее собственному желанию и одновременно - снова избрали на эту должность. То есть судья просила уволить ее и одновременно назначить. Не для того ли, чтобы обойти законодательный запрет занимать админдолжность более двух сроков подряд?

Это стандартная схема, ее используют немало председателей судов, но обычно хоть как-то пытаются скрыть манипуляции, - объясняет председатель ВО "Автомайдан" Катерина Бутко:

“Судьи считают, что такой, скажем, трюк помогает обнулить этот срок. Если ты за месяц или за день до конца своего срока ушел и сразу избрался снова, это не считается. Это нарушение закона”.

Впрочем, Элла Катаева нарушением закона это не считает. Уверяет: все, что было до 2017 года вообще не считается:

“В 2017 году совершенно изменился подход к избранию и назначению на административные должности. Этот вопрос решил Совет судей Украины, который дал рекомендацию для всех судов. И все суды руководствовались этим разъяснением. Там было сказано, что изменен подход, процедура назначения, поэтому в 2017-м я заняла должность, как считал Совет и как мы все считали, впервые”.

Это, конечно, откровенная манипуляция. Впрочем, свои выводы сделает Конкурсная комиссия. А мы нашли еще кое-что интересное в судейской биографии кандидатки на должность в ВККС. Напомним, именно этот орган отвечает за добропорядочность всего судейского корпуса и проводит оценивание профессионального уровня судей. Элла Катаева считает себя достойной высокой должности. Вместе с тем, не видит ничего плохого в вождении автомобилем под хмельком.



В 2017 году, когда Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия рассматривала жалобу на председателя Одесского окружного административного суда Олега Глуханчука, пойманого за рулем под хмельком, Катаева не только не осудила аморальный поступок и действия своего руководителя, но и положительно охарактеризовала и поддержала его.

“Я работала с ним 10 лет. И это не был его образ жизни. То есть, это было первое дело, когда он попал в неприятную ситуацию. Я знаю его позицию в отношении употреблению алкоголя на работе. Я знала его с другой стороны".

А может, с главой Одесского окружного административного суда ее связывает общая рискованная авантюра? По информации издания "Резонанс", кандидат в Высшую квалифкомиссию Элла Катаева и председатель суда Олег Глуханчук, вероятно, могли вмешиваться в работу автоматизированной системы распределения судебных дел. Также, по данным журналистов, Катаева и председатель суда незаконно получили готовые ответы на тестовые задания, которые должны были проходить судьи и кандидаты в рамках квалификационной оценки способности осуществлять правосудие. Эти ответы они продавали судьям своего суда.

Элла Катаева имеет квартиру в Одессе более 130 квадратных метров и ездит на Toyota RAV4, подаренной родителями. Они, кстати, постоянно дарят ценные подарки и деньги. Кандидат в Высшую квалифкомиссию судей не стесняется жить за счет родителей:

“Доход судей увеличился уже после реформы, которая состоялась, думаю, в 2014 году, если я не ошибаюсь. Могу ошибаться. До этого мы не могли похвастаться, что судьи были обеспечены материально. Я на эти деньги живу. Я их использую”.

Как член Украинской ассоциации административных судей Элла Катаева выступала против проведения судебной реформы с привлечением международных экспертов. А теперь, когда участвует в конкурсе, против реформирования которого выступала и где решение принимают, в частности, международные эксперты, пришлось изменить мнение:

"Почему я участвую в этом конкурсе? Потому что Комиссия состоит из международных членов".

По сути это указывает на двойные стандарты, - утверждает эксперт Катерина Бутко:

“Международные эксперты - это плохо, но мне нужно на конкурсе продвинуться, поэтому пойду. Несмотря на то, что я сама говорила, это посягательство на судейскую независимость”.

Мы позвонили по телефону Элле Катаевой и поинтересовались, что она сама думает о собственной добропорядочности. Судья ответила, что не понимает, почему журналисты уполномочены задавать ей вопросы. А также попросила объяснить, по какой процедуре мы обращаемся к ней как журналисты.

Выводы конкурсной комиссии по результатам собеседования с Эллой Катаевой пока неизвестны. Но мы обязательно расскажем вам о дальнейшей судьбе этой кандидатки.

Конкурс в Высшую квалификационную комиссию судей продолжается. Напомним, это важнейший орган судебной системы. Именно он осуществляет отбор и рекомендует судей к назначению, а также проводит квалификационную оценку на соответствие занимаемым должностям. Квалифкомиссия не функционирует уже более 3 лет, с момента прекращения полномочий предыдущего состава. Новые 16 членов Комиссии избираются в соответствии с международными стандартами - с привлечением иностранных экспертов. Мы ожидаем, что вскоре удастся сформировать мощный орган из достойных представителей.