Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Суперсила одесской судьи: как принять сотни решений, находясь в командировках?
Эксклюзив

Суперсила одесской судьи: как принять сотни решений, находясь в командировках?

Татьяна Шустрова
3 мартa, 2023 пятница
15:30
война с Россией Тетяна Шустрова

В Украине идет судебная реформа. К завершающей стадии приближается конкурс в Высшую квалификационную комиссию судей - сверхважный орган судебной системы, отвечающий за формирование судейского корпуса и соответствие судей профессиональным критериям. Мы продолжаем знакомить вас с самыми яркими кандидатами на высокую должность, и сегодня расскажем о судье, имеющей суперсилу - находиться в нескольких местах одновременно, а еще об известном и влиятельном адвокате, который якобы живет на 7 тысяч гривен в месяц

Это кандидат в ВККС Константин Красовский. Он успешный адвокат. И имеет чудесную семью. В частности, тещу, обеспечивающую ему комфортную жизнь. В 2014 году Константин Красовский жил в ее квартире, о чем забыл упомянуть в своей декларации. А уже через три года, в 2017-м, наконец-то приобрел собственную. Недвижимость на Оболонской набережной в столице обошлась кандидату в Высшую квалифкомиссию судей в два с половиной миллиона гривен. Интересно, что накануне покупки – больше миллиона подарила… теща. По-видимому, устала жить со взрослыми детьми под одной крышей. Но интересно, откуда у пенсионерки такие деньги? Объясняет председатель ВО "Автомайдан" Екатерина Бутко:

“Такие подарки от тещ, родителей и всех других родственников обычно вызывают внимание и общественности, и членов Комиссии. Так можно показать средства, которые у тебя нет: ты просто декларируешь это как подарок какого-то родственника, которого не будут проверять”.

У Константина Красовского есть влиятельные друзья. С 1995 по 2003 год он работал юристом в компании бывшего председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергея Козьякова. Там же свою карьеру начинал и впоследствии ответственный за судебную реформу замглавы Администрации Президента Алексей Филатов. Который, можно предположить, и привел Красовского на должность руководителя Главного департамента правовой политики АП, которую Красовский занимал с декабря 2014 по сентябрь 2019 года. Вот как объяснил эти контакты сам Константин Красовский на собеседовании:

- Господин Филатов был заместителем руководителя Администрации Президента, который занимался правовой и судебной реформой, я был руководителем Главного департамента правовой политики.

– То есть ваши отношения ограничиваются рабочими?

– Не совсем. Мы работали вместе в юридической фирме в конце 90-х годов.

Судебная реформа, за которую тогда отвечал Константин Красовский, по мнению эксперта Катерины Бутко, провалилась:

“Красовский был человеком, причастным к созданию провалившейся ВККС. На мой взгляд, назначение таких людей в новую ВККС будет выглядеть очень странным, потому что эти люди, которые были условно у власти, имели возможность провести эту реформу гораздо раньше. Но так как она была такой, какой она была, мы вынуждены вот уже 9-й год быть без судебной реформы”.

В 2017 году Константин Красовский встречался с новоназначенным судьей Верховного Суда Иваном Мищенко. Тогда журналистам Радио Свобода Мищенко объяснил свой визит «общением с людьми, работающими в Совете по вопросам судебной реформы». Объяснение вызывает сомнение в достоверности, поскольку в то время Мищенко не являлся членом Совета судебной реформы. В то время как он является заместителем председателя Конкурсной комиссии по отбору кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей, членом которой стремится стать Константин Красовский. Интересно, какие отношения увязывают члена комиссии с претендентом?

Очевидно, что у Константина Красовского успешная карьера. Он очень известный в юридических кругах специалист, кандидат юридических наук, магистр публичного администрирования, руководитель практики GR и конституционного права Юридической группы LCF и преподаватель Киево-Могилянской академии. Так что можем предположить, что его профессиональная консультация стоит немало. Но, несмотря на все эти регалии, кандидат в Высшую квалификационную комиссию судей за 8 месяцев 2021 года, согласно декларации, заработал 60 с половиной тысяч гривен. То есть - чуть больше 7 тысяч гривен в месяц. Не очень правдоподобно, - утверждает председатель ВО "Автомайдан" Катерина Бутко:

“Для адвоката, для известного адвоката такой заработок смешон. Как же он жил на 7 тысяч гривен?

Мы позвонили Константину Красовскому и поинтересовались и относительно круговой поруки на его карьерном пути, и суперумения жить впроголодь. Константин Красовский ответил, что на самом деле его доходы были больше. А также отметил, что сейчас находится на военной службе и попросил нашу редакцию прислать ему официальный информационный запрос со всеми интересующими нас вопросами.

К моменту выхода программы в эфир ответа от Красовского мы так и не получили. Надеемся, уважаемая Комиссия подробно изучит все факты биографии этого кандидата в ВККС и примет по нему справедливое решение.

А это кандидат в Высшую квалифкомиссию судей Элла Катаева, судья Одесского окружного административного суда. Почему она участвует в конкурсе – объясняет так:

“Чтобы для себя не оставить сомнений, что достойна выполнять функции члена уважаемой Комиссии. Мой 19-летний опыт судов первых инстанций общей и административной юстиции дал мне подробное понимание, как работает система изнутри”.

Давайте посмотрим подробно на опыт и добропорядочность претендентки в ВККС Эллы Катаевой. Вот, например, у нее тоже есть суперсила. Может находиться в нескольких местах одновременно. Находясь в командировках, на обучении, проведении семинаров, Элла Катаева приняла в целом 187 судебных решений. При этом на собеседовании кандидат ответила членам Комиссии, что не знает, как это прокомментировать, поскольку это невозможно.

И действительно, какая-то магия. Или нарушение закона. Впрочем, вероятно, не единственное. Вопреки законодательству Элла Катаева занимала должность заместителя председателя суда четыре раза подряд. В 2017 году, за несколько месяцев до истечения очередного срока, в суде провели собрание судей, на котором прекратили полномочия Катаевой по ее собственному желанию и одновременно - снова избрали на эту должность. То есть судья просила уволить ее и одновременно назначить. Не для того ли, чтобы обойти законодательный запрет занимать админдолжность более двух сроков подряд?

Это стандартная схема, ее используют немало председателей судов, но обычно хоть как-то пытаются скрыть манипуляции, - объясняет председатель ВО "Автомайдан" Катерина Бутко:

“Судьи считают, что такой, скажем, трюк помогает обнулить этот срок. Если ты за месяц или за день до конца своего срока ушел и сразу избрался снова, это не считается. Это нарушение закона”.

Впрочем, Элла Катаева нарушением закона это не считает. Уверяет: все, что было до 2017 года вообще не считается:

“В 2017 году совершенно изменился подход к избранию и назначению на административные должности. Этот вопрос решил Совет судей Украины, который дал рекомендацию для всех судов. И все суды руководствовались этим разъяснением. Там было сказано, что изменен подход, процедура назначения, поэтому в 2017-м я заняла должность, как считал Совет и как мы все считали, впервые”.

Это, конечно, откровенная манипуляция. Впрочем, свои выводы сделает Конкурсная комиссия. А мы нашли еще кое-что интересное в судейской биографии кандидатки на должность в ВККС. Напомним, именно этот орган отвечает за добропорядочность всего судейского корпуса и проводит оценивание профессионального уровня судей. Элла Катаева считает себя достойной высокой должности. Вместе с тем, не видит ничего плохого в вождении автомобилем под хмельком.

В 2017 году, когда Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия рассматривала жалобу на председателя Одесского окружного административного суда Олега Глуханчука, пойманого за рулем под хмельком, Катаева не только не осудила аморальный поступок и действия своего руководителя, но и положительно охарактеризовала и поддержала его.

“Я работала с ним 10 лет. И это не был его образ жизни. То есть, это было первое дело, когда он попал в неприятную ситуацию. Я знаю его позицию в отношении употреблению алкоголя на работе. Я знала его с другой стороны".

А может, с главой Одесского окружного административного суда ее связывает общая рискованная авантюра? По информации издания "Резонанс", кандидат в Высшую квалифкомиссию Элла Катаева и председатель суда Олег Глуханчук, вероятно, могли вмешиваться в работу автоматизированной системы распределения судебных дел. Также, по данным журналистов, Катаева и председатель суда незаконно получили готовые ответы на тестовые задания, которые должны были проходить судьи и кандидаты в рамках квалификационной оценки способности осуществлять правосудие. Эти ответы они продавали судьям своего суда.

Элла Катаева имеет квартиру в Одессе более 130 квадратных метров и ездит на Toyota RAV4, подаренной родителями. Они, кстати, постоянно дарят ценные подарки и деньги. Кандидат в Высшую квалифкомиссию судей не стесняется жить за счет родителей:

“Доход судей увеличился уже после реформы, которая состоялась, думаю, в 2014 году, если я не ошибаюсь. Могу ошибаться. До этого мы не могли похвастаться, что судьи были обеспечены материально. Я на эти деньги живу. Я их использую”.

Как член Украинской ассоциации административных судей Элла Катаева выступала против проведения судебной реформы с привлечением международных экспертов. А теперь, когда участвует в конкурсе, против реформирования которого выступала и где решение принимают, в частности, международные эксперты, пришлось изменить мнение:

"Почему я участвую в этом конкурсе? Потому что Комиссия состоит из международных членов".

По сути это указывает на двойные стандарты, - утверждает эксперт Катерина Бутко:

“Международные эксперты - это плохо, но мне нужно на конкурсе продвинуться, поэтому пойду. Несмотря на то, что я сама говорила, это посягательство на судейскую независимость”.

Мы позвонили по телефону Элле Катаевой и поинтересовались, что она сама думает о собственной добропорядочности. Судья ответила, что не понимает, почему журналисты уполномочены задавать ей вопросы. А также попросила объяснить, по какой процедуре мы обращаемся к ней как журналисты.

Выводы конкурсной комиссии по результатам собеседования с Эллой Катаевой пока неизвестны. Но мы обязательно расскажем вам о дальнейшей судьбе этой кандидатки.

Конкурс в Высшую квалификационную комиссию судей продолжается. Напомним, это важнейший орган судебной системы. Именно он осуществляет отбор и рекомендует судей к назначению, а также проводит квалификационную оценку на соответствие занимаемым должностям. Квалифкомиссия не функционирует уже более 3 лет, с момента прекращения полномочий предыдущего состава. Новые 16 членов Комиссии избираются в соответствии с международными стандартами - с привлечением иностранных экспертов. Мы ожидаем, что вскоре удастся сформировать мощный орган из достойных представителей.

Статьи
Новости
ШУСТРОВА LIVE
Читайте также:
Олег Дерипаска
2 мартa, 2023 четверг
Российский олигарх Дерипаска об экономике РФ: денег нет, инвестиций не будет, нужно сократить госаппарат и силовиков
Зеленський і Путін
2 мартa, 2023 четверг
Путин понял, что военной победы не одержит, - дипломат Огрызко
2 мартa, 2023 четверг
Принимая Лукашенко, Китай делает пас Путину, - Огрызко
Киев
+5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.41
    Покупка 38.41
    Продажа 39.31
  • EUR
    Покупка 40.2
    Продажа 41.25
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
3 мартa
16:10
Эксклюзив
В Мариуполе россияне ищут места для перебазирования боеприпасов, - представитель обороны Таврического направления Дмитрашковский
16:07
Боррель об участии Лаврова в саммите G20: "По крайней мере, на этот раз он остался и послушал"
16:02
OPINION
Наша война читателям Тайм болит не так, как нам
16:00
Украина конфисковала активы двух банков РФ на 17 млрд грн, - Шмыгаль
15:53
Почти 10 тыс. российских военных за полгода обратились относительно сдачи в плен черех "Хочу жить"
15:50
Сырский в Бахмуте обсудил с командирами усиление обороноспособности подразделений на линии фронта
15:49
Пленные россияне
Сколько стоит содержание одного пленного россиянина: в Минюсте озвучили сумму
15:39
Зеленский и президент Латвии обсудили спецтрибунал для РФ и подписали декларацию о поддержке евроатлантической интеграции Украины
15:35
Воздушные силы уничтожили российский бомбардировщик Су-34
15:35
"Секретов больше нет": Зеленский сказал, в какой поддержке Украина нуждается в войне с РФ
15:22
Эксклюзив
Эгилс Левитс
Условия мира с РФ должна устанавливать Украина, Латвия поддерживает присоединение страны к НАТО, - президент Левитс
15:13
"Черный ящик" вертолета с руководством МВД, разбившегося в Броварах, расшифровали во Франции: данные уже у следователей
15:06
На Сумщине задержали настоятеля УПЦ (МП), который передавал ФСБ данные о дислокации ВСУ
14:50
Российский дипломат в ООН перепостил фейк о захвате под Бахмутом танка Leopard
14:43
Россия уменьшила количество ракетоносителей в Черном море
14:43
Кадровые военные РФ отсиживались в тылу, пока в танковых экипажах находились неопытные армейцы, - Центр нацсопротивления
14:41
Эксклюзив
Есть приказ для некоторых подразделений выйти из Бахмута на более закрепленные рубежи, – командир подразделения ВСУ
14:30
Минюст США набирает десятки новых прокуроров, чтобы помешать РФ уклоняться от санкций
14:13
В столице Черногории возле здания суда мужчина взорвал гранату: погиб человек, еще пятеро ранены
14:05
Су-34
С аэродрома в российском Ейске после пожара исчезли шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34
14:03
Пригожин записал видео, где "находится в окруженном РФ Бахмуте" - это дезинформация, - Центр стратегических коммуникаций
14:01
OPINION
Алексей Голобуцкий
Лукашенко в Пекине искал нового сильного хозяина
13:37
"Юридический Рамштайн": Костин рассказал о конференции United for Justice по привлечению РФ к ответственности
13:23
Минреинтеграции инициирует постановление о принудительной эвакуации детей из районов боевых действий
13:21
От 7 до 10 лет: в Беларуси нобелевский лауреат Беляцкий и трое правозащитников приговорены к заключению за поддержку акций протеста
13:12
Сильный ветер практически без осадков: прогноз погоды на 4 марта от Наталки Диденко
13:00
В разведке оценили способность РФ изготовить радиолокационный самолет А-50 в замену поврежденному в Мачулищах
12:57
Эксклюзив
Живущий пациент. Как западные аналитики списывали Украину год назад
12:56
Украинский самолет доставил в Турцию 101 тонну гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясений
12:43
США внесли 37 российских и китайских компаний в торговый черный список
12:38
Обновлено
Задержан главарь мошенников, оформивших кредиты на пропавших без вести бойцов ВСУ более чем на 2 млн грн
12:30
Не удалось продать с первой попытки: Белгород-Днестровский порт выставили на аукцион во второй раз, но снизили цену
12:08
OPINION
Шольц должен перестать "валять Шольца"
12:05
Обновлено
Россияне в дальнейшем атакуют Херсонщину: есть погибший, три человека ранены
11:59
Эксклюзив
В Японии находится более 2000 украинских беженцев, - дипломат Кеничиро
11:56
Германия просит выкупить у Швейцарии 96 списанных Leopard 2
11:55
Камышин стал внештатным советником Зеленского
11:44
Кулеба и Блинкен созвонились после саммита G20: о чем говорили
11:42
Украина вернула с временно оккупированных территорий тела 17 погибших военных
11:32
На первый в мире флот морских дронов собрали уже полмиллиарда гривен
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV