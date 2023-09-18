"Суперсила": документальный фильм Шона Пенна о войне в Украине выходит в американский прокат

Об этом сообщает Голос Америки.

В фильме Пенн документирует первый этап российского вторжения. Согласно оригинальному замыслу, фильм должен был показать путь украинского президента Владимира Зеленского от комика к президенту страны. А критики пишут, что "Суперсила" стала документальным подтверждением силы украинского народа перед лицом российского нашествия.

Когда Пенна привели в бункер в неизвестном месте президентского дворца, российское вторжение уже началось. Пенн общался с президентом Зеленским во время того, как в городе раздавались взрывы. Он стал нечаянным первым свидетелем этой исторической борьбы "Давида против Голиафа". Через моменты легкомыслия, вдохновения и рассказа с места событий становится понятно, что суперсила Украины заключается в силе ее лидера, ее народа и, в конце концов, ее сердца", - отмечает издание кинокритики Rotten Tomatoes.

Предпоказ фильма состоялся в Вашингтоне 14 сентября при участии самого режиссера, а также почетного спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, конгрессмена Эрика Суолвелла и посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

Во время своего выступления на предпоказе Шон Пенн призвал Белый дом более решительно поддерживать Украину вооружением, заявив, что американским чиновникам нужно "отстраниться от чистой осторожности".

"Если у нас недостаточно для поддержки наших собственных запасов (вооружений, – ред.), то президент должен ввести в действие Закон об оборонном производстве от имени украинцев и поставлять им все сейчас", – добавил Пенн в своей речи, цитирует MSN.

Выход фильма проходит на фоне визита президента Зеленского в США на этой неделе, где он примет участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН, а также встретится с президентом США Джо Байденом. В то же время администрация Байдена запросила у конгресса согласовать более $21 млрд на дополнительную оборонную и другую помощь Украине.