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Главная Культура "Суперсила": документальный фильм Шона Пенна о войне в Украине выходит в американский прокат

"Суперсила": документальный фильм Шона Пенна о войне в Украине выходит в американский прокат

18 сентября, 2023 понедельник
15:03
Культура

В понедельник, 18 сентября, в сети Paramount+ в американский прокат выходит документальный фильм о войне в Украине "Суперсила" голливудского актера и режиссера Шона Пенна

Об этом сообщает Голос Америки.

В фильме Пенн документирует первый этап российского вторжения. Согласно оригинальному замыслу, фильм должен был показать путь украинского президента Владимира Зеленского от комика к президенту страны. А критики пишут, что "Суперсила" стала документальным подтверждением силы украинского народа перед лицом российского нашествия.

Когда Пенна привели в бункер в неизвестном месте президентского дворца, российское вторжение уже началось. Пенн общался с президентом Зеленским во время того, как в городе раздавались взрывы. Он стал нечаянным первым свидетелем этой исторической борьбы "Давида против Голиафа". Через моменты легкомыслия, вдохновения и рассказа с места событий становится понятно, что суперсила Украины заключается в силе ее лидера, ее народа и, в конце концов, ее сердца", - отмечает издание кинокритики Rotten Tomatoes.

Предпоказ фильма состоялся в Вашингтоне 14 сентября при участии самого режиссера, а также почетного спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, конгрессмена Эрика Суолвелла и посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

Во время своего выступления на предпоказе Шон Пенн призвал Белый дом более решительно поддерживать Украину вооружением, заявив, что американским чиновникам нужно "отстраниться от чистой осторожности".

"Если у нас недостаточно для поддержки наших собственных запасов (вооружений, – ред.), то президент должен ввести в действие Закон об оборонном производстве от имени украинцев и поставлять им все сейчас", – добавил Пенн в своей речи, цитирует MSN.

Выход фильма проходит на фоне визита президента Зеленского в США на этой неделе, где он примет участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН, а также встретится с президентом США Джо Байденом. В то же время администрация Байдена запросила у конгресса согласовать более $21 млрд на дополнительную оборонную и другую помощь Украине.

  • Шон Пенн поддержал Украину сразу после вторжения России на нашу территорию. Он объявил, что его благотворительная организация CORE предоставит украинским беженцам всю необходимую помощь.
  • Пенн приезжал в Украину сразу после начала войны, чтобы встретиться с президентом Украины. Шон также посетил жителя разбомбленного дома в Киеве и съездил к украинским солдатам на фронт.
  • 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский выступил на открытии 73-го Берлинского международного кинофестиваля. По видеосвязи его представил американский актер Шон Пенн. Именно на Берлинале режиссер представил документальный фильм "Суперсила" о вторжении России в Украину, а также произнес эмоциональную речь со сцены.
Кино
Владимир Зеленский
Война с Россией
США
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