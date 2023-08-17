Суперкубок УЕФА: "Манчестер Сити" одолел "Севилью" в серии пенальти

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

При ровном первом тайме забить удалось "Севильи". Прекрасную комбинацию испанцев на 25-й минуте замкнул головой Энн Несири. Далее игра двигалась по сценарию "Севильи", которая, к тому же, имела несколько моментов, чтобы удвоить счет. Но сработало давнее правило: когда ты не забиваешь – забивают тебе. На 63-й минуте после прицельного навеса Родри мяч перелетел Холанда, но попал точно на голову Палмеру, который в противоположность вратарю направил его в дальний угол.

Далее инициатива перешла к "Манчестеру Сити", которые имели несколько моментов, чтобы завершить матч победой в основное время, но неточность и сейвы Буна перевели матч в серию пенальти.

Во время футбольной лотереи команды были точными вплоть до пятого удара. Англичане свой забили, а вот у испанцев промахнулся Гудель.

Следовательно, "Манчестер Сити" впервые в своей истории стал победителем Суперкубка УЕФА. А Пеп Гвардиола добавит еще один кубок в свою коллекцию побед.

16 августа

Суперкубок УЕФА

Пирей, стадион "Георгиос Караискакис"

"Манчестер Сити" (Англия) - "Севилья" (Испания) 1:1 (пенальти – 5:4)

Голы : Палмер 63 - Эн Несири 25

Манчестер Сити : Эдерсон – Уокер, Аканджи, Гвардиол, Аке – Ковачич, Родри – Палмер, Фоден, Грилиш – Голланд

Севилья : Буну – Навас, Баде, Гудель, Акунья – Хордан, Ракитич – Окампос, Торрес, Ламела – Эн Несири