Супербой Усик – Фьюри оказался под угрозой срыва

Об этом сообщает Boxing UK .

"В боксе ничего нельзя сказать наверняка. Думаю, есть вероятность, что Фьюри не будет драться с Усиком. Я думаю, что Фьюри проведет бой с ним, но если нет, то за поединок с Энтони Джошуа он может заработать гораздо больше денег", - сказал промоутер Эдди Хирн.