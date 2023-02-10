Супербой Усик – Фьюри оказался под угрозой срыва
Промоутер Эдди Хирн заявил, что бой Александра Усика против Тайсона Фьюри может не состояться
Об этом сообщает Boxing UK .
"В боксе ничего нельзя сказать наверняка. Думаю, есть вероятность, что Фьюри не будет драться с Усиком. Я думаю, что Фьюри проведет бой с ним, но если нет, то за поединок с Энтони Джошуа он может заработать гораздо больше денег", - сказал промоутер Эдди Хирн.
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- 2 февраля стало известно, что бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри должен состояться 29 апреля .
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