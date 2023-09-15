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Суп "Том ям". Классический рецепт в домашних условиях
Главное блюдо тайской кухни и один из самых ярких шлягеров мировой гастрономии с соблюдением правильного сочетания кислоты и перца, сытности и легкости
Том ям – быстро, вкусно, полезно
Ингредиенты для супа "Том ям" (ориентировочно на 6 порций):
- куриный бульон – 2 л
- перечная паста том-ям - 100 г
- два лимона
- рыбный соус – 20 мл
- сахар – 50 г
- лимонная трава – две столовые ложки
- имбирь – 30 г
- четыре листа лайма
- очищенные креветки – 500 г
- шампиньоны - 200 г
- кокосовое молоко – 200 мл
- кинза – 50 г
- один перец чили
Фото: gettyimages
Пошаговый рецепт приготовления супа "Том ям":
- добавляем в куриный бульон мелко нарезанный имбирь.
- добавляем листья лайма
- добавляем лимонную траву (две столовые ложки сухой или два стебля свежей)
- варим пять минут
- добавляем перечную пасту
- перемешиваем
- варим еще две минуты
- добавляем рыбный соус
- добавляем сахар
- варим две минуты
- добавляем креветки, нарезанные грибы, перец чили, наструганный кольцами, кокосовое молоко
- доводим до кипения
- вливаем сок двух лимонов
- всыпаем нарезанную кинзу
- ждем, пока суп снова закипит
- снимаем с огня.
Примечания:
- если суп для вас очень острый, тогда добавьте прямо в тарелку ложку кокосового молока
- куриный бульон можно использовать консервированный, из кубиков или сварить самостоятельно, добавив туда чуть больше привычной дозу корней кинзы и сельдерея.
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