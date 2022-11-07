Специалисты рассказали, изменилась ли озоновая дыра над Антарктидой в 2022 году
Суп харчо. Рецепт
Суп пища – вкусный, остренький и ароматный. Традиционно суп варят из говядины, но именно с нашим рецептом мы учимся готовить это блюдо с курицей
Ингредиенты для супа продовольствия на 6 условных порций
- Одна бройлерная курица
- половина стакана риса
- одна головка чеснока
- 50 г сливочного масла
- одна луковица репчатая
- одна морковка
- 2 столовые ложки томатной пасты
- 50-60 г зелени
- одна столовая ложка соли
Способ приготовления супа "Харчо".
- Промываем и режем на кусочки курицу
- заливаем ее 2,5 литрами кипятком
- варим до готовности около 40 минут на среднем огне под крышкой
- промываем рис
- высыпаем в бульон уже промытый рис
- когда рис начинает набухать – солим суп
- очищаем, моем и мелко нарезаем лук
- очищаем, моем и мелко нарезаем морковь
- очищаем чеснок и мелко нарезаем его
- в сковороде разогреваем сливочное масло
- обжариваем овощи на среднем огне
- при обжаривании не забываем помешивать (до 3-х минут)
- в конце жарки добавляем томатную пасту.
- перемешиваем
- чеснок перекладываем в сковороду к овощам
- Тушим, помешивая, это все примерно 7 мин. на маленьком огне
- переводим овощи в наш суп
- готовим заправку для супа продовольствие: очищаем и режем чеснок, немного его прижимаем, моем и нарезаем зелень
- чеснок смешиваем с измельченными зеленью укропа и базиликом
Наш вкусный суп пища готов. При подаче посыпать блюдо уже в тарелках — заправкой.
Приятного аппетита!
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
+7°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.85
Покупка 39.85Продажа 40.6
-
EUR
Покупка 38.81Продажа 39.83
- Актуальное
- Важное
2022, понедельник
7 ноября
15:31
Россия заявила о "маховике русофобии" в Молдове из-за разрисованных памятников Потемкину и "Скорбящей матери"
14:47
Эксклюзив
Враг активировался, и сейчас самая горячая точка на пересечении трех областей, - депутат Запорожского облсовета Лишенко
14:38
Распространял дезинформацию и отрицал причастность РФ к уничтожению инфраструктуры. В Запорожье задержали блоггера телеграмм-канала Шария
14:36
Эксклюзив
Герои Украины. Артиллерист Юрий Солиган: "Освобождая Харьковщину, заехали в деревню, а там россияне обедают"
14:14
Россияне удерживают в подвале Донецкой области более 20 мобилизованных оккупантов, которые отказались воевать с Украиной
13:56
Эксклюзив
Можем ожидать в России февральскую революцию в 2023 году, если сохранится тенденция недовольства среди мобилизованных российских, - политолог Магда
13:19
В НАТО считают, что победа над россиянами в Херсоне может начать реальные мирные переговоры с Москвой, - La Repubblica
13:12
Эксклюзив
Не повторить ошибку 1991 года: Запад должен готовиться к распаду РФ и не допустить его сохранения, - военный эксперт Жовниренко
12:44
Эксклюзив
Украинские военные отбросили оккупантов от Бахмута, - депутат Дружковского горсовета Довбня
12:44
Еврокомиссар исключает возможность ускоренного вступления Украины в ЕС: требования ко всем одинаковы
11:58
Турция не пропустила военные корабли РФ к Черному морю, - мониторинговая группа Института Черноморских стратегических исследований
11:46
"Сигнал для многих украинцев и стран": посольство Британии не намерено эвакуироваться из Киева