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Суп гаспачо. Классический рецепт
Суп гаспачо подают в холодном виде, потому он хорошо освежает в жаркие дни. Этот легкий суп вкусняшка – диетический. Когда он считался блюдом для бедняков, но позже получил народную любовь. Его также полюбила королева Испании
Ингредиенты:
- помидоры – 1 кг
- огурцы – 150 г
- чеснок – три зубка
- перец сладкий – 150 г
- уксус красный винный - 60 мл
- оливковое масло – 120 мл
- соль – одна чайная ложка
- перец черный молотый – полчайной ложки.
Фото: Freepik
Пошаговый рецепт приготовления:
- надрезаем крест-накрест помидоры
- заливаем кипятком
- через две минуты ополаскиваем холодной водой
- легко очищаем от кожуры
- нарезаем крупно огурцы
- нарезаем большими кусками сладкий перец
- нарезаем крупно подготовленные помидоры
- кладем все в блендер
- добавляем три очищенных зубчика чеснока.
- добавляем одну чайную ложку соли
- добавляем пол чайной ложки черного молотого перца
- добавляем винный уксус
- измельчаем в блендере все подготовленные продукты
- добавляем оливковое масло
- даем поработать блендеру еще несколько минут
- процеживаем гаспачо через сито
- подаем вкусный холодный испанский суп гаспачо к столу с сухариками и свежими огурцами, нарезанными кубиками.
Приятного аппетита!
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