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Суп "Бограч". Рецепт
Бограч – это густой и насыщенный суп родом из Закарпатья. Его неизменная характеристика – много мяса, моркови и томатов, картофель, приправы и ароматная паприка
Ингредиенты для бограча (условные 6 порций):
- 100 г копченого бекона
- Три луковицы
- Две морковки
- Шесть картофелин
- Три зубка чеснока
- 400 г томатов в собственном соку
- Два сладких перца
- Один острый перец
- 600 г мякоти говядины
- 800 г мясных свиных ребрышек
- Одна столовая ложка сладкой паприки
- Соль и специи – по вкусу
- Два с половиной литра воды
- Горсть петрушки
Рецепт приготовления классического супа "Бограч":
- Нарезаем небольшими кубиками бекон
- Мелко рубим лук
- Соломкой нарезаем морковь
- Нарезаем перец
- Картошку режем крупнее, чем другие овощи
- Мелко нарезаем чеснок
- Мелко режем острый перец
- Разрезаем ребра по одному
- Говядину режем так, чтобы можно было за один укус съесть в готовом виде
- Жарим бекон на среднем огне до состояния шкварок
- Закладываем лук на жарку, жарим несколько минут
- Добавляем морковь, жарим еще несколько минут
- Приправляем молотым острым перцем и паприкой.
- Добавляем размятые томаты вместе с соком.
- Сладкий перец - сразу за помидорами
- Кладем мясо
- Доливаем воду, вода должна покрыть мясо.
- Добавляем соль/специи по вкусу
- Доводим наш суп до кипения
- Убавляем огонь до минимального и варим до тех пор, пока мясо не станет мягким.
- Закладываем картошку
- При необходимости доливаем еще немного воды, чтобы покрывала все продукты.
- Теперь варим наш суп бограч до тех пор, пока не разварится картофель
- Добавляем чеснок
- Добавляем измельченную зелень
- Тщательно перемешиваем суп
- Пусть теперь наш суп "Бограч" стоит десять минут, чтобы набраться особого вкуса
- Подаем суп к столу!
Приятного аппетита!
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