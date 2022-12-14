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Суп "Бограч". Рецепт

14 декабря, 2022 среда
18:17

Бограч – это густой и насыщенный суп родом из Закарпатья. Его неизменная характеристика – много мяса, моркови и томатов, картофель, приправы и ароматная паприка

Ингредиенты для бограча (условные 6 порций):

  • 100 г копченого бекона
  • Три луковицы
  • Две морковки
  • Шесть картофелин
  • Три зубка чеснока
  • 400 г томатов в собственном соку
  • Два сладких перца
  • Один острый перец
  • 600 г мякоти говядины
  • 800 г мясных свиных ребрышек
  • Одна столовая ложка сладкой паприки
  • Соль и специи – по вкусу
  • Два с половиной литра воды
  • Горсть петрушки

Рецепт приготовления классического супа "Бограч":

  • Нарезаем небольшими кубиками бекон
  • Мелко рубим лук
  • Соломкой нарезаем морковь
  • Нарезаем перец
  • Картошку режем крупнее, чем другие овощи
  • Мелко нарезаем чеснок
  • Мелко режем острый перец
  • Разрезаем ребра по одному
  • Говядину режем так, чтобы можно было за один укус съесть в готовом виде
  • Жарим бекон на среднем огне до состояния шкварок
  • Закладываем лук на жарку, жарим несколько минут
  • Добавляем морковь, жарим еще несколько минут
  • Приправляем молотым острым перцем и паприкой.
  • Добавляем размятые томаты вместе с соком.
  • Сладкий перец - сразу за помидорами
  • Кладем мясо
  • Доливаем воду, вода должна покрыть мясо.
  • Добавляем соль/специи по вкусу
  • Доводим наш суп до кипения
  • Убавляем огонь до минимального и варим до тех пор, пока мясо не станет мягким.
  • Закладываем картошку
  • При необходимости доливаем еще немного воды, чтобы покрывала все продукты.
  • Теперь варим наш суп бограч до тех пор, пока не разварится картофель
  • Добавляем чеснок
  • Добавляем измельченную зелень
  • Тщательно перемешиваем суп
  • Пусть теперь наш суп "Бограч" стоит десять минут, чтобы набраться особого вкуса
  • Подаем суп к столу!

Приятного аппетита!

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