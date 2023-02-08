Сунак заявил об ускорении доставки вооружения Украине, чтобы оно было на фронте "в ближайшие дни и недели, а не месяцы"
Великобритания и союзники пытаются ускорить передачу Украине вооружения, чтобы оно смогло достичь фронта в ближайшие дни и недели, а не месяцы
Об этом сказал британский премьер-министр Риши Сунак во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Зеленским сегодня, 8 февраля, в Дорсете.
"Мы ускоряем доставку нашего оборудования и оборудования наших союзников, чтобы гарантировать, что оно достигнет вашей линии фронта в ближайшие дни и недели, а не месяцы или годы", – сказал Сунак.
Он также сообщил, что во время визита Зеленского была подписана Лондонская декларация, которая "еще больше углубляет наше сотрудничество", а в ближайшее время Россия больше, чем когда-либо, увидит, что "ее тактика лишь укрепляет решимость Запада".
Говоря об обучении украинских военных в Великобритании, премьер-министр Сунак отметил, что украинские экипажи, прибывшие в Соединенное Королевство на прошлой неделе, в следующем месяце будут использовать танки Challenger 2 для защиты суверенной территории Украины.
Также, по словам Риши Сунака, во время встречи с Зеленским было договорено распространить обучающую программу для украинских воинов на морских пехотинцев и пилотов истребителей.
"Мы должны вооружить Украину в краткосрочной перспективе, но мы должны укрепить Украину в долгосрочной перспективе. Ваша страна больше не может остаться уязвимой для нападения", – добавил Сунак.
- Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля прибыл в Великобританию для встречи с премьер-министром Риши Сунаком и королем Чарльзом III. Также он выступил в британском парламенте, где призвал к созданию коалиции самолетов и заявил, что это – "крылья для свободы". Зеленский посетил британскую военную базу, где готовятся украинские воины.
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