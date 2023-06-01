Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Сунак вслед за Столтенбергом отметил, что законное место Украины – в НАТО

Сунак вслед за Столтенбергом отметил, что законное место Украины – в НАТО

1 июня, 2023 четверг
23:08
Война с Россией

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что законное место Украины находится в Североатлантическом альянсе

Об этом он сказал в комментарии CNBC в Кишиневе, где проходит вторая встреча Европейского политического сообщества, передает Sky news.

"Я согласен с генеральным секретарем НАТО: Украине законное место в НАТО", – заявил Сунак.

Премьер-министр Великобритании отметил, что страны-союзники посылают сильный сигнал президенту России Владимиру Путину о том, что они будут защищать безопасность Украины в долгосрочной перспективе.

"Мы хотим убедиться, что ввели меры безопасности для Украины на долгосрочную перспективу и направили очень сильный сигнал Владимиру Путину, что мы никуда не идем. Мы здесь остаемся и будем поддерживать Украину не только сейчас, но и в будущем", - отметил Сунак.

  • Напомним, Зеленский сегодня, 1 июня, принял участие в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), который принимает Молдова.
  • В рамках саммита Зеленский провел встречу с Премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, которого поблагодарил за ракеты Storm Shadow и за лидерство в создании танковой и авиационной коалиций.
  • По результатам саммита Зеленский отметил , что делегация Украины провела десятки встреч, где были обсуждены важные вопросы и приняты решения.
  • 20 апреля Столтенберг во время визита в Украину заявил , что законное место Украины – в евроатлантической семье, законное место Украины – в НАТО.

НАТО
Великобритания
Читайте также:
тарифи на електроенергію, лічильник
Автор Зиновия Воронович
31 мая, 2023 среда
Новые тарифы на электроэнергию для населения. Что с ними не так
Анджей Дуда
31 мая, 2023 среда
"Путин не проиграл ни одной войны": Дуда назвал поддержку Украины долгом Запада
сонце
31 мая, 2023 среда
Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой погодой начнется лето в Украине
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.04
    Покупка 37.04
    Продажа 37.58
  • EUR
    Покупка 39.78
    Продажа 40.62
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
1 июня
23:33
Канада
Канада ввела санкции в отношении пророссийских политиков Молдовы за "втягивание страны в войну против Украины"
22:37
"Очень важные переговоры": Зеленский назвал темы саммита Европейского политического сообщества
22:04
Обновлено
Гибель людей возле укрытия в Киеве: задержаны 3 чиновника и охранник поликлиники
21:51
В боях за Бахмут Россия потеряла больше 60 тыс. военных, - СМИ
21:38
Эксклюзив
Европарламент
В Европарламенте приняли решение об увеличении объемов производства боеприпасов и ракет для Украины, однако были голоса и против, - корреспондент Еспресо
21:28
Эксклюзив
Нардеп Цымбалюк рассказал о дискуссиях вокруг законопроекта о доплатах и отпусках военным и каким должен быть конечный закон
21:03
Справедливость должна быть восстановлена: посол США Бринк об убийстве Россией гражданских украинцев в День защиты детей
20:39
Разработчики украинской игры S.T.A.L.K.E.R 2 заявили, что российские хакеры похитили и слили некоторые файлы игры
20:07
"Может быть нокаут": Зеленский пообещал наказать причастных к трагедии возле закрытого укрытия в Киеве
20:00
Обзор
Победные новости 463-го дня войны: Пентагон заказал партию Gepard для Украины, а российский добровольческий корпус снова зашел на Белгородщину
19:54
Европарламент поддержал увеличение производства боеприпасов для Украины
19:47
Starlink
Пентагон купить в SpaceX терминалы Starlink для Украины
19:37
Эксклюзив
На Купянском направлении враг концентрирует силы и формирует разношерстную группировку, - Череватый
19:20
Зеленский встретился с Сунаком и поблагодарил за ракеты Storm Shadow, которые помогают победить
19:07
OPINION
Кадыровцы на линии фронта: ISW выдали инсайд "Правого Дела" за свои разведданные
19:03
Оккупанты в Мелитополе разместили военных и технику на территории Александро-Невского собора, — Генштаб
18:57
Боеприпасы для Leopard, БТР и спецтехника: Украина получила от Германии новый пакет помощи
18:54
Эксклюзив
Войско освобождения России увеличивается: все идет по плану, Белгород - впереди, - представитель Политцентра российской вооруженной оппозиции
18:23
Обновлено
Зеленский в Молдове подписал с президентом Румынии декларацию о поддержке вступления Украины в НАТО
17:59
такси
Россияне на временно оккупированных территориях привлекают в агентурную сеть перевозчиков и таксистов
17:39
Власти Белгорода сообщили о падении дрона на дорогу и ранении двух человек
17:26
Эксклюзив
Лукашенко
Ядерное оружие РФ для Лукашенко – это пояс шахеда на нем и его режиме, - Наливайченко
17:23
Эксклюзив
Россия не имеет достаточных сил на территории Беларуси для вторжения в Украину, - представитель Госпогранслужбы
17:13
Обновлено
В Одессе произошла стрельба, два человека погибли, один ранен
17:09
Пентагон заказал для Украины ЗРК Gepard почти на $120 млн
17:01
В Харькове возобновил работу один из самых больших украинских книжных магазинов, не работавший с 24 февраля 2022 года
16:42
Президент Сербии Вучич рассказал о "хорошем" разговоре с Зеленским на полях саммита в Молдове
16:41
Партнерский материал
Специалисты 20+ топовых компаний рассказали о главных трансформациях бренда во время войны на MRKTNG MRTH
16:25
Однополая пара выиграла дело против Украины в ЕСПЧ
16:19
Эксклюзив
Противник прикрывает ротацию своих сил на Бахмутском направлении мощным артиллерийским огнем, - Череватый
15:59
Флаг, который украинский нардеп отбил у россиянина на саммите ПАЧЭС, будет продан на аукционе United24
15:52
Украинский кинофестиваль для детей и подростков объявил программу конкурса
15:45
Враг обстрелял хлебзавод в Бериславе на Херсонщине, три человека ранены
15:36
Боррель заявил, что статус Приднестровья не помешает Молдове стать членом ЕС
15:28
Тренер ПСЖ подтвердил, что Месси покидает французский клуб
15:27
Дистанционное обучение
SchoolToGo пригласила украинских учеников в бесплатную летнюю онлайн-школу
15:10
Швейцарский концерн просит правительство разрешить экспорт танков Leopard 1
14:54
Магнитная буря накроет Землю 2 июня: метеозависимые могут ощущать головную боль
14:47
Грубое нарушение условий "зерновой инициативы": РФ блокирует регистрацию всех судов
14:41
Обновлено
Россияне обстреляли Индустриальный район Харькова, из-под завалов спасли женщину
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV