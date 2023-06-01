Сунак вслед за Столтенбергом отметил, что законное место Украины – в НАТО
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что законное место Украины находится в Североатлантическом альянсе
Об этом он сказал в комментарии CNBC в Кишиневе, где проходит вторая встреча Европейского политического сообщества, передает Sky news.
"Я согласен с генеральным секретарем НАТО: Украине законное место в НАТО", – заявил Сунак.
Премьер-министр Великобритании отметил, что страны-союзники посылают сильный сигнал президенту России Владимиру Путину о том, что они будут защищать безопасность Украины в долгосрочной перспективе.
"Мы хотим убедиться, что ввели меры безопасности для Украины на долгосрочную перспективу и направили очень сильный сигнал Владимиру Путину, что мы никуда не идем. Мы здесь остаемся и будем поддерживать Украину не только сейчас, но и в будущем", - отметил Сунак.
- Напомним, Зеленский сегодня, 1 июня, принял участие в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), который принимает Молдова.
- В рамках саммита Зеленский провел встречу с Премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, которого поблагодарил за ракеты Storm Shadow и за лидерство в создании танковой и авиационной коалиций.
- По результатам саммита Зеленский отметил , что делегация Украины провела десятки встреч, где были обсуждены важные вопросы и приняты решения.
- 20 апреля Столтенберг во время визита в Украину заявил , что законное место Украины – в евроатлантической семье, законное место Украины – в НАТО.
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