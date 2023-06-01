Об этом он сказал в комментарии CNBC в Кишиневе, где проходит вторая встреча Европейского политического сообщества, передает Sky news.

"Я согласен с генеральным секретарем НАТО: Украине законное место в НАТО", – заявил Сунак.

Премьер-министр Великобритании отметил, что страны-союзники посылают сильный сигнал президенту России Владимиру Путину о том, что они будут защищать безопасность Украины в долгосрочной перспективе.

"Мы хотим убедиться, что ввели меры безопасности для Украины на долгосрочную перспективу и направили очень сильный сигнал Владимиру Путину, что мы никуда не идем. Мы здесь остаемся и будем поддерживать Украину не только сейчас, но и в будущем", - отметил Сунак.