Об этом сообщили в офисе президента.

Новый пакет помощи будет направлен на укрепление украинских систем ПВО. Он будет содержать 125 зенитных установок. Также в пакет будут входить средства борьбы с иранскими беспилотниками, включая радары и антидроновое оружие.

"В то время как ВСУ удается оттеснить российские силы на земле, гражданское население подвергается жестокому обстрелу с воздуха. Сегодня мы предоставляем новые средства противовоздушной обороны, включая зенитное оружие, радары и средства борьбы с беспилотниками, а также усиливаем гуманитарную поддержку перед зимой", - отметил Сунак.

18 ноября стало известно, что Украина получит 2,5 млрд евро от Евросоюза.