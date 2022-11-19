Сунак во время визита в Киев объявил о новом пакете помощи для Украины для усиления систем ПВО на сумму 50 млн фунтов
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в субботу, 19 ноября, во время визита в Киев объявил о новом пакете помощи для Украины в размере 50 млн фунтов
Об этом сообщили в офисе президента.
Новый пакет помощи будет направлен на укрепление украинских систем ПВО. Он будет содержать 125 зенитных установок. Также в пакет будут входить средства борьбы с иранскими беспилотниками, включая радары и антидроновое оружие.
"В то время как ВСУ удается оттеснить российские силы на земле, гражданское население подвергается жестокому обстрелу с воздуха. Сегодня мы предоставляем новые средства противовоздушной обороны, включая зенитное оружие, радары и средства борьбы с беспилотниками, а также усиливаем гуманитарную поддержку перед зимой", - отметил Сунак.
- 18 ноября стало известно, что Украина получит 2,5 млрд евро от Евросоюза.
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