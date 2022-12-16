Сунак предлагает оценить эффективность британской помощи Украине, - BBC

Об этом сообщают источники программы BBC Newsnight.

Эта новость вызвала обеспокоенность у чиновников, выступающих за безусловную поддержку Украины.

"Войны не выигрываются [аудитом]. Войны выигрываются на инстинктах. В начале этого года Борис [Джонсон] сказал: давайте просто сделаем это. Так что Рише нужно направить своего внутреннего Бориса во внешней политике [в поддержку Украины] и ни на что другое" , – говорит один из собеседников BBC Newsnight.

Президент Украины Владимир Зеленский, говорят источники, знает об этих колебаниях. Он разговаривал с Сунаком и говорил, что поддержка Великобритании крайне важна для Украины.

Отметим, что Великобритания – один из главных поклонников Украины в этой войне. В 2022 году она выделила не менее 2,3 млрд фунтов на вооружение и другую помощь. В то же время, Британия после пандемии и войны переживает один из сильнейших экономических кризисов в последние годы. Инфляция в стране превысит 10% по итогам 2022г.

Напомним, к концу года в Британии будет завершена подготовка около 10 тыс. украинских военных, а с 1 января подготовку начнут еще 19 200 солдат и офицеров.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключает возможности поставки Украине авиационных крылатых ракет Storm Shadow.

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