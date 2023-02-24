Сунак планирует призвать G7 поставить Украине оружие большой дальности
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак собирается призвать партнеров по G7 увеличить способность Украины остановить российские силы
Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте британского правительства.
Сегодня, 24 февраля, на встрече G7 Сунак будет призывать международных партнеров помочь Украине преодолеть российские силы.
Подчеркивая силу и решимость международного сообщества в поддержке Украины, премьер-министр Великобритании будет выступать за то, чтобы оружие большего радиуса действия поступало к ВСУ.
Сунак расскажет мировым лидерам, что сложный потенциал поможет оградить критически важную гражданскую инфраструктуру и сохранить линию обороны. Ожидается, что политик также повторит свое предложение о поддержке государств, которые могут передать истребители.
"Чтобы Украина одержала победу и чтобы этот день стал ближе, им (ВСУ, - ред.) нужно получить решающее преимущество на поле боя. Сейчас это должно стать нашим приоритетом. Вместо поэтапного подхода, нам нужно действовать быстрее, поставляя артиллерию, бронетехнику и средства ПВО", - говорится в тексте заявления британского премьера.
По словам Риши Сунака, "ближайшие недели будут тяжелыми для Украины, но они будут тяжелыми и для России. Поэтому сейчас пора поддержать план Украины по перевооружению, перегруппировке и контрнаступлению".
- 18 февраля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине следует рассчитывать на поставки современных истребителей после завершения войны с РФ. Однако в тот же день британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания станет первой страной, которая предоставит Украине оружие большой дальности.
- 20 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что решение о предоставлении Украине истребителей может быть принято союзниками в ближайшие один-два месяца.
- 21 февраля бывшие премьеры Великобритании Борис Джонсон и Лиз Трасс призвали наконец передать Украине истребители. Они раскритиковали Риши Сунака из-за промедления с истребителями.
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