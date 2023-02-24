Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте британского правительства.

Сегодня, 24 февраля, на встрече G7 Сунак будет призывать международных партнеров помочь Украине преодолеть российские силы.

Подчеркивая силу и решимость международного сообщества в поддержке Украины, премьер-министр Великобритании будет выступать за то, чтобы оружие большего радиуса действия поступало к ВСУ.

Сунак расскажет мировым лидерам, что сложный потенциал поможет оградить критически важную гражданскую инфраструктуру и сохранить линию обороны. Ожидается, что политик также повторит свое предложение о поддержке государств, которые могут передать истребители.

"Чтобы Украина одержала победу и чтобы этот день стал ближе, им (ВСУ, - ред.) нужно получить решающее преимущество на поле боя. Сейчас это должно стать нашим приоритетом. Вместо поэтапного подхода, нам нужно действовать быстрее, поставляя артиллерию, бронетехнику и средства ПВО", - говорится в тексте заявления британского премьера.

По словам Риши Сунака, "ближайшие недели будут тяжелыми для Украины, но они будут тяжелыми и для России. Поэтому сейчас пора поддержать план Украины по перевооружению, перегруппировке и контрнаступлению".