Об этом говорится в заявлении представителя премьер-министра Британии, которое приводит Reuters.

"Сунак будет в Вашингтоне в среду и четверг на следующей неделе для встреч с Байденом, членами конгресса и бизнес-лидерами США", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Сунак совершит свой первый официальный визит в Вашингтон с тех пор, как в октябре был назначен премьер-министром. Он хочет наладить отношения с США после того, как они были напряжены из-за выхода Великобритании из Европейского Союза в 2020 году.

Представитель премьер-министра Великобритании добавил, что лидеры стран смогут обсудить различные вопросы, включая и поддержку Украины.