Сунак планирует первый визит к Байдену: будут говорить о последствиях Brexit и помощи Украине
Риши Сунак на следующей неделе проведет переговоры с Джо Байденом в Вашингтоне: они обсудят, в частности, дальнейшие поставки военной помощи для Украины
Об этом говорится в заявлении представителя премьер-министра Британии, которое приводит Reuters.
"Сунак будет в Вашингтоне в среду и четверг на следующей неделе для встреч с Байденом, членами конгресса и бизнес-лидерами США", - говорится в заявлении.
Отмечается, что Сунак совершит свой первый официальный визит в Вашингтон с тех пор, как в октябре был назначен премьер-министром. Он хочет наладить отношения с США после того, как они были напряжены из-за выхода Великобритании из Европейского Союза в 2020 году.
Представитель премьер-министра Великобритании добавил, что лидеры стран смогут обсудить различные вопросы, включая и поддержку Украины.
- Напомним, в двух странах отреагировали на атаку дронов на Москву. Британия считает, что Украина имеет право использовать силу за пределами своих границ, то есть бить по территории России, чтобы ослабить ее способность наносить удары, США – за акцент на возвращении собственных территорий.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.06
Покупка 37.06Продажа 37.6
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 40.68
- Актуальное
- Важное