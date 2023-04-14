Об этом президент сообщил в Telegram.

Зеленский также обсудил с Сунаком оборонные потребности Украины, усиление поддержки и запланированные международные мероприятия.

В то же время, издание Sky News отмечает, что Сунак назвал видео с казнью военного ВСУ ужасным и призвал привлечь виновных к ответственности.

"Лидеры также обсудили усилия по ускорению военной поддержки Украины, и премьер-министр сказал, что Великобритания и ее союзники должны продолжать обеспечивать Украину, чтобы она могла развивать свои успехи на поле боя", - цитирует издание представителя Даунинг-стрит.

"Это включало повышение оперативной совместимости с НАТО как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе", - добавили у Сунака.

В конце разговора лидеры договорились "остаться в тесном контакте".