Сунак назвал видео с казнью военного ВСУ ужасным и призвал привлечь виновных к ответственности
Президент Украины Владимир Зеленский 14 апреля провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Говорили о ситуации на фронте
Об этом президент сообщил в Telegram.
Зеленский также обсудил с Сунаком оборонные потребности Украины, усиление поддержки и запланированные международные мероприятия.
В то же время, издание Sky News отмечает, что Сунак назвал видео с казнью военного ВСУ ужасным и призвал привлечь виновных к ответственности.
"Лидеры также обсудили усилия по ускорению военной поддержки Украины, и премьер-министр сказал, что Великобритания и ее союзники должны продолжать обеспечивать Украину, чтобы она могла развивать свои успехи на поле боя", - цитирует издание представителя Даунинг-стрит.
"Это включало повышение оперативной совместимости с НАТО как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе", - добавили у Сунака.
В конце разговора лидеры договорились "остаться в тесном контакте".
- Вечером 11 апреля в сети распространили видео, на котором российские оккупанты казнят мужчину, называя его украинским военным. СБУ приступила к расследованию.
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