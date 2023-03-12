Об этом сообщает Bloomberg .

Риши Сунак 12 марта прилетит в США, чтобы встретиться с главой Белого дома Джо Байденом и премьер-министром Австралии Энтони Албанизом. Ожидается, что они обнародуют шаги, которые они предпримут на следующем этапе программы создания атомных подлодок в рамках партнерства в области безопасности AUKUS, направленного на противодействие Китаю.

Решение о том, как двигаться дальше, будет объявлено 13 марта, когда три лидера встретятся в Сан-Диего. По словам людей, осведомленных с обсуждениями, для создания первой лодки понадобятся годы, что потребует временных мероприятий. В частности, США могут разместить атомные подлодки в Австралии или продать ей подлодки класса "Вирджиния".

Новый флот австралийских атомных подводных агрегатов будет базироваться на модифицированных британских лодках с американскими деталями.

"Сегодня я еду в Соединенные Штаты, чтобы запустить следующий этап программы создания атомных подлодок AUKUS, проекта, который налаживает связи с нашими ближайшими союзниками и обеспечивает безопасность, новые технологии и экономическое преимущество", – сказал Сунак накануне визита.

Представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин уже раскритиковала план и заявила, что США, Великобритания и Австралия должны "делать больше вещей, которые будут способствовать региональному миру и стабильности".