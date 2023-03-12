Сунак летит в США, чтобы обсудить с Байденом и премьером Австралии противодействие Китаю, - Bloomberg
Премьер Британии Риши Сунак во время визита в США обсудит с Джо Байденом и главой правительства Австралии Энтони Албанизом шаги по противодействию Китаю
Об этом сообщает Bloomberg .
Риши Сунак 12 марта прилетит в США, чтобы встретиться с главой Белого дома Джо Байденом и премьер-министром Австралии Энтони Албанизом. Ожидается, что они обнародуют шаги, которые они предпримут на следующем этапе программы создания атомных подлодок в рамках партнерства в области безопасности AUKUS, направленного на противодействие Китаю.
Решение о том, как двигаться дальше, будет объявлено 13 марта, когда три лидера встретятся в Сан-Диего. По словам людей, осведомленных с обсуждениями, для создания первой лодки понадобятся годы, что потребует временных мероприятий. В частности, США могут разместить атомные подлодки в Австралии или продать ей подлодки класса "Вирджиния".
Новый флот австралийских атомных подводных агрегатов будет базироваться на модифицированных британских лодках с американскими деталями.
"Сегодня я еду в Соединенные Штаты, чтобы запустить следующий этап программы создания атомных подлодок AUKUS, проекта, который налаживает связи с нашими ближайшими союзниками и обеспечивает безопасность, новые технологии и экономическое преимущество", – сказал Сунак накануне визита.
Представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин уже раскритиковала план и заявила, что США, Великобритания и Австралия должны "делать больше вещей, которые будут способствовать региональному миру и стабильности".
- 9 февраля Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия 8 февраля провели совместные воздушные учения , где имитировали боевые действия против китайских истребителей и систем ПВО.
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