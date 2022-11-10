Сунак и Зеленский обсудили ситуацию в Херсонской области и дальнейшую помощь Украине

Об этом идет речь в интернет-представительстве премьера Британии.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора лидеры согласились, что следует быть осмотрительными по отношению к Херсону до тех пор, пока над городом не будет поднят украинский флаг.

"Любой вывод российских войск из оккупированного Херсона продемонстрирует значительный прогресс ВСУ и усилит слабость военного наступления России, но будет правильным продолжать проявлять осторожность до тех пор, пока над городом не будет поднят украинский флаг", - говорится в сообщении.

Риши Сунак также подтвердил, что Великобритания продолжит оказывать военную помощь Украине, в частности, еще 1000 ракет класса "земля-воздух" и более 25 000 комплектов для экстремальных холодов для ВСУ.

Премьер-министр подтвердил дальнейшую непреклонную военную, экономическую и политическую поддержку Великобритании. Главы государств договорились о дальнейшем сотрудничестве между странами.

В свою очередь президент Зеленский рассказал, как военная поддержка Великобритании защищает жизненно важную энергетическую инфраструктуру и помогает украинским войскам продвигаться вперед на поле боя.

В преддверии встречи G20 на следующей неделе лидеры обсудили важность дальнейшей скоординированной международной поддержки Украины. Они согласились, что Россия должна быть привлечена к ответственности за свои действия и не должна блокировать жизненно важные каналы поставок украинского зерна и удобрений на мировые рынки.

Ранее уже стало известно, что Великобритания дополнительно предоставит Украине примерно 1000 ракет "земля-воздух", чтобы помочь бороться с российской угрозой украинской инфраструктуре.

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