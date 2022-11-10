Сунак и Зеленский обсудили ситуацию в Херсонской области и дальнейшую помощь Украине
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 10 ноября обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским заявление России о выводе войск из Херсона и рассказал о новой партии военной помощи для Украины
Об этом идет речь в интернет-представительстве премьера Британии.
Отмечается, что в ходе телефонного разговора лидеры согласились, что следует быть осмотрительными по отношению к Херсону до тех пор, пока над городом не будет поднят украинский флаг.
"Любой вывод российских войск из оккупированного Херсона продемонстрирует значительный прогресс ВСУ и усилит слабость военного наступления России, но будет правильным продолжать проявлять осторожность до тех пор, пока над городом не будет поднят украинский флаг", - говорится в сообщении.
Риши Сунак также подтвердил, что Великобритания продолжит оказывать военную помощь Украине, в частности, еще 1000 ракет класса "земля-воздух" и более 25 000 комплектов для экстремальных холодов для ВСУ.
Премьер-министр подтвердил дальнейшую непреклонную военную, экономическую и политическую поддержку Великобритании. Главы государств договорились о дальнейшем сотрудничестве между странами.
В свою очередь президент Зеленский рассказал, как военная поддержка Великобритании защищает жизненно важную энергетическую инфраструктуру и помогает украинским войскам продвигаться вперед на поле боя.
В преддверии встречи G20 на следующей неделе лидеры обсудили важность дальнейшей скоординированной международной поддержки Украины. Они согласились, что Россия должна быть привлечена к ответственности за свои действия и не должна блокировать жизненно важные каналы поставок украинского зерна и удобрений на мировые рынки.
- Ранее уже стало известно, что Великобритания дополнительно предоставит Украине примерно 1000 ракет "земля-воздух", чтобы помочь бороться с российской угрозой украинской инфраструктуре.
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