Об этом сообщили на сайте британского правительства.

"Обсуждая отвратительные атаки России в Украине, премьер-министр Великобритании и канцлер Германии согласились с необходимостью дальнейшей поддержки Украины, а также продолжением давления на Путина посредством жестких санкций", – говорится в сообщении.

Кроме ситуации в Украине, Сунак и Шольц также обсудили возможности развития более тесного сотрудничества между Великой Британией и Европейским Союзом, в частности на фоне общих вызовов, таких как Россия и глобальная энергетическая безопасность.

20 октября предыдущий премьер Великой Британии Лиз Трасс объявила об отставке с должности.

24 октября стало известно, что новым премьером станет Риши Сунак. А уже 25 октября король Великой Британии Чарльз III принял отставку Лиз Трасс и поручил Риши Сунаку сформировать новое правительство.

Президент Украины стал первым, кому Риши Сунак позвонил на новой должности 25 октября. Зеленский пригласил новоизбранного британского премьера посетить Украину. До этого он поздравил Риши Сунака с назначением и пожелал ему "успешно преодолеть все вызовы, которые сегодня предстали перед британским обществом и миром".

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