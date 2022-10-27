Сунак и Шольц согласились в дальнейшем поддерживать Украину и сохранять санкционное давление на РФ
Премьер-министр Великой Британии Риши Сунак сегодня, 27 октября, провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем
Об этом сообщили на сайте британского правительства.
"Обсуждая отвратительные атаки России в Украине, премьер-министр Великобритании и канцлер Германии согласились с необходимостью дальнейшей поддержки Украины, а также продолжением давления на Путина посредством жестких санкций", – говорится в сообщении.
Кроме ситуации в Украине, Сунак и Шольц также обсудили возможности развития более тесного сотрудничества между Великой Британией и Европейским Союзом, в частности на фоне общих вызовов, таких как Россия и глобальная энергетическая безопасность.
-
20 октября предыдущий премьер Великой Британии Лиз Трасс объявила об отставке с должности.
-
24 октября стало известно, что новым премьером станет Риши Сунак. А уже 25 октября король Великой Британии Чарльз III принял отставку Лиз Трасс и поручил Риши Сунаку сформировать новое правительство.
-
Президент Украины стал первым, кому Риши Сунак позвонил на новой должности 25 октября. Зеленский пригласил новоизбранного британского премьера посетить Украину. До этого он поздравил Риши Сунака с назначением и пожелал ему "успешно преодолеть все вызовы, которые сегодня предстали перед британским обществом и миром".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.13
Покупка 39.13Продажа 39.96
-
EUR
Покупка 38.35Продажа 39.36
- Актуальное
- Важное