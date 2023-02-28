Сумыхимпром возобновит работу после попадания российских снарядов на территорию завода полгода назад
Государственное ПАО "Сумыхимпром" начнет поэтапное восстановление после остановки почти на полгода по причине попадания снарядов РФ на территорию и повреждения объектов
Об этом пишут в Ukraine open for business .
"Мы завершили восстановительные работы, капремонты и уже в апреле запускаем базовые цеха предприятия. Заработает весь технологический цикл", – заявил исполнительный директор Владимир Волков.
Планируется полностью загрузить цеха по выпуску минеральных удобрений, пигментов и сернокислотное производство.
"Уже в апреле наши мощности смогут ежемесячно производить 20-25 тыс. тонн удобрений в месяц с поэтапным увеличением объемов до 35 тыс. тонн в месяц, около 1800 тонн двуокиси титана и 35-40 тыс. тонн серной кислоты в месяц. Мы должны выполнить производственный план, предусматривающий выпуск более 200 тыс. тонн сложных удобрений в течение полугода", – говорит директор.
Волков подчеркнул, что производство позволяет снизить риски импортных поставок во время войны, к тому же производственная программа удобрений настроена под спрос украинских аграриев.
"Мы будем производить весь классический ассортимент высокоэффективных гранулированных NPK и NP удобрений, содержащих все основные питательные элементы. Мы можем изготовить удобрения с заданными стандартными свойствами по потребностям клиентов", - добавил руководитель предприятия.
Справочно. ПАО "Сумыхимпром" – одно из крупнейших отечественных предприятий по выпуску сложных минеральных удобрений, двуокиси титана, серной кислоты и других видов неорганической химии. Предприятие входит в тройку бюджетообразующих предприятий города Сумы и области и производит более 30 марок NPK-удобрений с разным соотношением питательных веществ для разных почвенных и климатических зон.
- Политолог Виктор Бобыренко убежден , что обстрел Химпрома в Сумах 21 марта – "новое предупреждение Украине и миру: сдавайтесь, я маньяк, и мне нужна победа".
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