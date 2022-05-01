Сумскую область собираются сделать центром развития военных и оборонных технологий

Об этом говорится в видеообращении Живицкого.



По словам главы Сумской ОВА, это уникальная идея, которую будут реализовывать совместно с учеными и предпринимателями.



"Еще одна уникальная идея, которую мы будем реализовывать совместно с нашими учеными и предпринимателями. Мы хотим сделать так, чтобы Сумщина стала таким определенным центром развития военных технологий. Центром развития оборонных технологий, начиная от изготовления непосредственно оружия до новых научных разработок, до разработок в области. ИТ Технологии, разрабатываемые в Сумах, на Сумщине нашими университетами, пользуются спросом во всем мире, и сегодня, к сожалению война, но, к счастью, это возможности нового развития и развития совершенно новых бизнесов, которые до сих пор возможно , не были столь актуальными, но они приобретают эту актуальность", - говорится в обращении Дмитрия Живицкого.





27 апреля в Сумской области решисты обстреляли из минометов эмскую общину.

30 апреля в Сумской области прокуратура сообщила о подозрении мэру города Бурынь , его заместителю и депутату горсовета, которые предоставляли оккупантам жилье, питание и горючее.

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