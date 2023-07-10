Сумская ОВА приняла решение эвакуировать жителей приграничья

Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА.

По данным властей, количество артобстрелов приграничных территорий области значительно возросло.

"Если в общей сложности с января по июль 2023 года от вражеских обстрелов погибли 35 гражданских лиц, то за последний месяц - 17 человек, из которых 1 ребенок, были убиты российскими войсками в приграничных общинах области", - рассказали в ОВА.

Также на этих территориях фиксируют активность враждебных ВРГ.

"Нахождение в пятикилометровой зоне гражданских жителей не позволяет нашим военным эффективно реагировать на вражеские действия, адекватно действовать в ответ, ведь это будет подвергать гражданских еще большую опасность", - пояснили в ОВА.

Учитывая угрозу жизнью мирных жителей, власти готовятся эвакуировать жителей приграничных районов.

"Все планы, маршруты эвакуации, алгоритмы действий и взаимодействия всех служб, в первую очередь, местных органов власти и военных отработаны. Эвакуация будет проводиться с соответствующим прикрытием военных ВСУ, чтобы не дать врагу никакого шанса осуществить провокацию и подвергнуть наших жителей опасности. Эвакуация начнется только после того, как каждой семье, каждому жителю приграничья будут разъяснены их права, обеспечены необходимые средства и ресурсы, а также после того, как каждая семья в приграничных населенных пунктах будет готова к перемещению", - говорится в сообщении ОВА,