Сумская ОВА приняла решение эвакуировать жителей приграничья
Власти Сумской области после консультаций с военными приняли решение об эвакуации людей из пятикилометровой зоны от государственной границы Украины
Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА.
По данным властей, количество артобстрелов приграничных территорий области значительно возросло.
"Если в общей сложности с января по июль 2023 года от вражеских обстрелов погибли 35 гражданских лиц, то за последний месяц - 17 человек, из которых 1 ребенок, были убиты российскими войсками в приграничных общинах области", - рассказали в ОВА.
Также на этих территориях фиксируют активность враждебных ВРГ.
"Нахождение в пятикилометровой зоне гражданских жителей не позволяет нашим военным эффективно реагировать на вражеские действия, адекватно действовать в ответ, ведь это будет подвергать гражданских еще большую опасность", - пояснили в ОВА.
Учитывая угрозу жизнью мирных жителей, власти готовятся эвакуировать жителей приграничных районов.
"Все планы, маршруты эвакуации, алгоритмы действий и взаимодействия всех служб, в первую очередь, местных органов власти и военных отработаны. Эвакуация будет проводиться с соответствующим прикрытием военных ВСУ, чтобы не дать врагу никакого шанса осуществить провокацию и подвергнуть наших жителей опасности. Эвакуация начнется только после того, как каждой семье, каждому жителю приграничья будут разъяснены их права, обеспечены необходимые средства и ресурсы, а также после того, как каждая семья в приграничных населенных пунктах будет готова к перемещению", - говорится в сообщении ОВА,
- В июне генерал Сергей Наев призвал жителей приграничья Сумщины эвакуироваться . "Враг с непонятной настойчивостью почти каждый день терроризирует территорию Сумщины, особенно не выбирая методы. Россияне ведут огонь из РСЗО, артиллерии и наносят удары с воздуха управляемыми авиационными боеприпасами", - отметил он.
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